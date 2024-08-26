Обсудить концепцию «Город без окраин» предложил архитекторам мэр Новосибирска

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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С 26 по 28 августа проходят мероприятия в честь 90-летия Новосибирского союза архитекторов. Этот год посвящен важному юбилею для архитекторов этого города. Мэр выделил значимость работы известных архитекторов, которые задали стандарты внешнего облика Новосибирска.
Они создали такие символы города, как Оперный театр, вокзал «Новосибирск-Главный», краеведческий музей. Максим Кудрявцев отметил, что сейчас наступило время изменить привычную практику развития города и стремиться к равномерному развитию всех его районов.
По мнению мэра, необходимо одновременно улучшать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру в удаленных районах от центра, проводить благоустройство и озеленение территорий.
Этот комплексный подход уже применяется при ремонте дорог, в строительстве и развитии объектов инфраструктуры. Власти также поддерживают идею озеленения города. Предложена концепция создания водно-зеленого каркаса Новосибирска для улучшения экологии и жизни горожан.
Мэр надеется на помощь архитекторов в реализации этих идей. Он подчеркнул, что новаторские подходы и опыт будут ценны для создания комфортной городской среды.