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Published Сегодня, 06:30

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Updated Сегодня, 06:32

Вода отравлена

Отравленную мышьяком воду нашли в нескольких поселках под Новосибирском

26 августа 2024, 06:30
Фото: 1MI
Вода отравлена
В Новосибирской области выявили отравленную мышьяком воду, что подтвердили исследования Роспотребнадзора.

Отравленную воду нашли в Коченевском районе. В восьми селах и деревнях было превышено наличие опасного вещества для здоровья человека.

Речь идет о мышьяке в воде, которую пьют люди из-под крана. Превышение достигает практически в девять раз — от 1,1 до 8,8, пишут «Вести Новосибирск». Исследования проводились 15 августа.

Вода плохого качества в следующих пунктах: Маслово, Федосиха, Майский, Дружный, Мирный, Малореченка, Шагалово, Федосово. Главу района Евгения Антипова обязали исправить ситуацию и обеспечить людей качественной водой.

Если человек будет часто употреблять такую воду, то у него начнутся проблемы с интоксикацией организма в виде нарушений в ЖКТ и прочее.

В четыре раза превышено содержания мышьяка в воде в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Вода#Роспотребнадзор#Отравление#Исследование
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