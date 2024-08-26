Отравленную мышьяком воду нашли в нескольких поселках под Новосибирском

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:32
Отравленную воду нашли в Коченевском районе. В восьми селах и деревнях было превышено наличие опасного вещества для здоровья человека.
Речь идет о мышьяке в воде, которую пьют люди из-под крана. Превышение достигает практически в девять раз — от 1,1 до 8,8, пишут «Вести Новосибирск». Исследования проводились 15 августа.
Вода плохого качества в следующих пунктах: Маслово, Федосиха, Майский, Дружный, Мирный, Малореченка, Шагалово, Федосово. Главу района Евгения Антипова обязали исправить ситуацию и обеспечить людей качественной водой.
Если человек будет часто употреблять такую воду, то у него начнутся проблемы с интоксикацией организма в виде нарушений в ЖКТ и прочее.