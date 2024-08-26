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Published Сегодня, 04:20

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Женщина скончалась

Пассажирка скончалась в реанимации после ДТП с автобусом под Новосибирском

26 августа 2024, 04:20
Фото: прокуратура НСО
Женщина скончалась
Новые подробности страшной аварии с пассажирским автобусом озвучили во время оперативного совещания в правительстве.

Автобус ехал 24 августа в Черепаново. В один момент водитель не справился с управлением и общественный транспорт упал в кювет.

Пострадали 13 человек, в том числе шесть детей. Восемь человек госпитализировали. Об этом сообщил замначальника ГУ МЧС по региону Евгений Лебедев. Ранее прокуратура и ГАИ информировали о 10 пострадавших, которые все попали в больницу.

Утром 26 августа стало известно, что одна из пассажирок скончалась. Женщина была в реанимации и так в себя и не приходила. Эту информацию передал начальник ГУ МВД Андрей Кульков.

Было возбуждено дело. Все обстоятельства аварии устанавливаются, а перевозчика проверяют.

Список пострадавших: стали известны подробности ДТП с автобусом под Новосибирском
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Автобус#Черепаново
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