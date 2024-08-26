Пассажирка скончалась в реанимации после ДТП с автобусом под Новосибирском

Пострадали 13 человек, в том числе шесть детей. Восемь человек госпитализировали. Об этом сообщил замначальника ГУ МЧС по региону Евгений Лебедев. Ранее прокуратура и ГАИ информировали о 10 пострадавших, которые все попали в больницу.