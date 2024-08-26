atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Медик пострадала

Пациентка избила медика за отказ выдать талон в больнице Новосибирской области

26 августа 2024, 09:05
Фото: 1MI
Медик пострадала
Женщина напала на врачей в Искитиме, о чем рассказали в соцсетях больницы.

Все случилось 12 августа в искитимской больнице. В тот день в кабинет заведующей в терапии поликлиники №2 забежала пациентка. Она материлась на доктора, бросала документы и требовала выписать ей направление на флюорографию.

За коллегу вступилась медсестра. Тогда женщина ударила медика несколько раз кулаком и пнула в живот. Разняли их только другие врачи, которые сбежались на шум. Позже выяснилось, что регистратура не выписала пациентке направление, что очень не понравилось сибирячке.

Комментаторы в соцсетях подтверждают, что пройти эту процедуру в Искитиме — настоящий квест, от которого можно «сойти с ума». Сейчас пострадавшая на больничном, а на нападавшую написали заявление в полицию.

Ранее же стало известно о скоропостижной гибели врача из Новосибирска в горах Алтая.

В горах Алтая насмерть разбился врач из Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Телефонные мошенники представляются врачами и дурят новосибирцевЗожник похудел на 26 кг и чуть не умер — его спасли врачи из Новосибирска
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Врач#Скандал#Больница#Избиение#Искитимский район
Подпишитесь
Из украинского плена вернули трех военнослужащих — жителей Новосибирской области
Сегодня, 06:18
Отравленную мышьяком воду нашли в нескольких поселках под Новосибирском
Сегодня, 06:30
За счет мигрантов школы Новосибирска примут на 5 тысяч учеников больше в 2024 году
Сегодня, 06:19
Целующихся бинтуронгов застукали в Новосибирском зоопарке
Сегодня, 05:26
Банкротство грозит подрядчику строительства парка «Каменка» в Новосибирске
Сегодня, 04:52
Пассажирка скончалась в реанимации после ДТП с автобусом под Новосибирском
Сегодня, 04:20