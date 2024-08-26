Пациентка избила медика за отказ выдать талон в больнице Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Все случилось 12 августа в искитимской больнице. В тот день в кабинет заведующей в терапии поликлиники №2 забежала пациентка. Она материлась на доктора, бросала документы и требовала выписать ей направление на флюорографию.
За коллегу вступилась медсестра. Тогда женщина ударила медика несколько раз кулаком и пнула в живот. Разняли их только другие врачи, которые сбежались на шум. Позже выяснилось, что регистратура не выписала пациентке направление, что очень не понравилось сибирячке.
Комментаторы в соцсетях подтверждают, что пройти эту процедуру в Искитиме — настоящий квест, от которого можно «сойти с ума». Сейчас пострадавшая на больничном, а на нападавшую написали заявление в полицию.
Ранее же стало известно о скоропостижной гибели врача из Новосибирска в горах Алтая.