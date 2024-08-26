Пациентка избила медика за отказ выдать талон в больнице Новосибирской области

За коллегу вступилась медсестра. Тогда женщина ударила медика несколько раз кулаком и пнула в живот. Разняли их только другие врачи, которые сбежались на шум. Позже выяснилось, что регистратура не выписала пациентке направление, что очень не понравилось сибирячке.