Полчища крыс атаковали центр Новосибирска

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Животных заметили у станции метро «Красный проспект». Крысы бегают по тротуарам, вблизи людей. Жители Новосибирска задаются вопросом, как такое вообще возможно.
Причем крыс неоднократно наблюдали и в других районах города, но именно в центре это смущает больше всего, пишет nsk.om1.ru. Грызунов расплодилось огромное количество, но делать с этим никто ничего не желает.
Крысы являются переносчиками болезней. Кроме животных, опасны и птицы, в частности — голуби.