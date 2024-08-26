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Крысы заполонили Новосибирск

Полчища крыс атаковали центр Новосибирска

26 августа 2024, 09:50
Фото: Изображение Midjourney
Крысы заполонили Новосибирск
Крысы бегают по улице в центре Новосибирска, сообщили очевидцы.

Животных заметили у станции метро «Красный проспект». Крысы бегают по тротуарам, вблизи людей. Жители Новосибирска задаются вопросом, как такое вообще возможно.

Причем крыс неоднократно наблюдали и в других районах города, но именно в центре это смущает больше всего, пишет nsk.om1.ru. Грызунов расплодилось огромное количество, но делать с этим никто ничего не желает.

Крысы являются переносчиками болезней. Кроме животных, опасны и птицы, в частности — голуби.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Крысы#Центр
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