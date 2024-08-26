Редкий опасный гриб обнаружил в лесу житель Новосибирской области

Ранее лопастник относили к категории условно-съедобных — считалось, для длительное вымачивание и долгая варка позволяет избавиться от ядовитых веществ. Однако недавно результаты исследований показали, что все грибы вида лопастников могут вызывать тяжелое поражение человеческого организма — так называемый боковой амиотрофический склероз. Его симптомы могут проявиться спустя много лет после того, как был съеден гриб. В итоге прогрессирующее заболевание приводит к смерти, сообщает издание «Трудовая жизнь».