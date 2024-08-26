Редкий опасный гриб обнаружил в лесу житель Новосибирской области

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Житель города Куйбышев во время «тихой охоты» обнаружил в лесу недалекот от детского оздоровительного лагеры странный гриб, который ранее никогда не встречал. Дома, изучив справочники, он выяснил, что это так называемый лопастник курчавый. Ткани достаточно редко встречающегося гриба содержат токсины.
Ранее лопастник относили к категории условно-съедобных — считалось, для длительное вымачивание и долгая варка позволяет избавиться от ядовитых веществ. Однако недавно результаты исследований показали, что все грибы вида лопастников могут вызывать тяжелое поражение человеческого организма — так называемый боковой амиотрофический склероз. Его симптомы могут проявиться спустя много лет после того, как был съеден гриб. В итоге прогрессирующее заболевание приводит к смерти, сообщает издание «Трудовая жизнь».