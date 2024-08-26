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Published Сегодня, 05:07

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Стюардесса рассказала, какие пассажиры больше всего раздражают

Стюардесса рассказала, какие пассажиры больше всего раздражают

26 августа 2024, 05:07
Фото: 1MI
Бывшая бортпроводница сообщила, что самыми конфликтными пассажирами чаще всего бывают путешественники из бизнес-класса.

Бывшая стюардесса рассказала, что самые большие проблемы в полете доставляют путешественники из бизнес-класса. По мнению проработавшей 16 лет бортпроводницей женщины, такие путешественники зачастую становятся причиной самого большого стресса.

«Они обычно требуют к себе большого внимания. Каждые пять минут. Их поведение уж очень сильно отличается от поведения реальных суперзвезд, которые наоборот, стараются быть незаметными», — рассказала стюардесса.

На втором месте — пассажиры, пытающиеся снять предполетный стресс с помощью алкоголя.

«Иногда это люди совмещают с успокоительными, что крайне опасно. Они перестают что-то соображать, хотят немедленно выйти, и устраивают панику», — вспоминает женщина.

По ее мнению, перед полетом лучше всего попытаться о нем забыть — тем более, что после приземления это произойдет автоматически.

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