Стюардесса рассказала, какие пассажиры больше всего раздражают

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Бывшая стюардесса рассказала, что самые большие проблемы в полете доставляют путешественники из бизнес-класса. По мнению проработавшей 16 лет бортпроводницей женщины, такие путешественники зачастую становятся причиной самого большого стресса.
«Они обычно требуют к себе большого внимания. Каждые пять минут. Их поведение уж очень сильно отличается от поведения реальных суперзвезд, которые наоборот, стараются быть незаметными», — рассказала стюардесса.
На втором месте — пассажиры, пытающиеся снять предполетный стресс с помощью алкоголя.
«Иногда это люди совмещают с успокоительными, что крайне опасно. Они перестают что-то соображать, хотят немедленно выйти, и устраивают панику», — вспоминает женщина.
По ее мнению, перед полетом лучше всего попытаться о нем забыть — тем более, что после приземления это произойдет автоматически.