Токсичными канцтоварами запугали новосибирцев в преддверии учебного года

Posted 26 августа 2024, 02:58
Published 26 августа 2024, 02:58
Modified 26 августа 2024, 03:00
Updated 26 августа 2024, 03:00
Родители во всю готовятся к новому учебному году, закупая одежду и канцелярию. Не вся продукция является безопасной, так как при изготовлении могут использоваться химические вещества. Часть канцелярии имеет красители, полимеры и прочее, что выделяет вредные ингредиенты.
Лучше всего не покупать все яркое: карандаши, ластики, которые иногда содержат токсины. Карандаши лучше всего брать те, которые покрыты краской, лаком, а ластики не яркие и из каучука, без запаха. Предпочтение лучше отдавать фломастерам на водной основе.
В 2024 году школьные линейки не состоятся 1 сентября и вот причина.