Токсичными канцтоварами запугали новосибирцев в преддверии учебного года

Лучше всего не покупать все яркое: карандаши, ластики, которые иногда содержат токсины. Карандаши лучше всего брать те, которые покрыты краской, лаком, а ластики не яркие и из каучука, без запаха. Предпочтение лучше отдавать фломастерам на водной основе.