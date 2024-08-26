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Posted 26 августа 2024, 02:58

Published 26 августа 2024, 02:58

Modified 26 августа 2024, 03:00

Updated 26 августа 2024, 03:00

Что лучше всего не покупать

Токсичными канцтоварами запугали новосибирцев в преддверии учебного года

26 августа 2024, 02:58
Фото: Изображение Midjourney. Что лучше всего не покупать
Канцелярия может быть опасной для детей, заявил новосибирский Минобр.

Родители во всю готовятся к новому учебному году, закупая одежду и канцелярию. Не вся продукция является безопасной, так как при изготовлении могут использоваться химические вещества. Часть канцелярии имеет красители, полимеры и прочее, что выделяет вредные ингредиенты.

Лучше всего не покупать все яркое: карандаши, ластики, которые иногда содержат токсины. Карандаши лучше всего брать те, которые покрыты краской, лаком, а ластики не яркие и из каучука, без запаха. Предпочтение лучше отдавать фломастерам на водной основе.

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