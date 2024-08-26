atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Пар поднимается над проезжей частью

Центр Новосибирска окутал пар — прорвало трубопровод на Советской

26 августа 2024, 13:48
Фото: АСТ54
Пар поднимается над проезжей частью
Сроки устранения коммунальной аварии пока неизвестны, специалисты СГК обследуют место прорыва.

Вечером в понедельник, 26 августа, на улице Советской в районе Нарымского сквера произошел прорыв трубопровода, обеспечивающего горячее водоснабжение. Улицу заволокло паром, сообщают очевидцы. В «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что специалисты уже работают на месте аварии, однако пока затруднились назвать масштаб отключений.

В прокуратуре Центрального района сообщили, что начали собственную проверку причин аварии.

Жители ждут масштабного отключения горячей воды
Видео: АСТ54

Комментарии пользователей соцсетей традиционно предсказуемы.

«Еще даже зима не наступила, а уже такая красота. Наверное, стоит покупать водонагреватель в зиму», — пишет Артем Артемов.
«Там место аномальное… Улицу 1905 года вдоль Нарымского каждый год копают, иногда одно и тоже место по 2-3 раза», — сообщает Алексей Юрия.
«Как всегда», — констатирует Кристина Чусовлянова.

Тем временем, в Новосибирске начался судебный процесс по коллективному иску горожан к энергетикам из-за масштабных коммунальных аварий, которые оставили зимой без отопления сотни домов. После первых заседаний количество истцов увеличилось, судебное следствие продолжится в октябре.

Прокуратура поддержала иски новосибирцев к СГК из-за аварий на теплосетях
Узнать подробнее
Читайте также:
1,5 млн получили новосибирцы, обварившиеся в кипятке в коммунальных аварияхВ Новосибирске помощники депутатов пиарятся на коммунальных аварияхТоп-менеджер СГК назвал причину коммунальных аварий в Новосибирске
#Видео#Новосибирск#Коммунальная авария#Теплоснабжение#СГК#Прорыв
Подпишитесь
Когда выпадет первый снег и начнутся заморозки, рассказали синоптики
Сегодня, 09:50
Экс-вице мэр Анна Терешкова рассказала, куда уехала из Новосибирска
Сегодня, 10:05
Пациентка избила медика за отказ выдать талон в больнице Новосибирской области
Сегодня, 09:05
Стюардесса рассказала, какие пассажиры больше всего раздражают
Сегодня, 05:07
Токсичными канцтоварами запугали новосибирцев в преддверии учебного года
Сегодня, 02:58
Главу новосибирского сельсовета подозревают в превышении полномочий
Сегодня, 02:38