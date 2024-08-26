Центр Новосибирска окутал пар — прорвало трубопровод на Советской

Вечером в понедельник, 26 августа, на улице Советской в районе Нарымского сквера произошел прорыв трубопровода, обеспечивающего горячее водоснабжение. Улицу заволокло паром, сообщают очевидцы. В «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что специалисты уже работают на месте аварии, однако пока затруднились назвать масштаб отключений.