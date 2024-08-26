Центр Новосибирска окутал пар — прорвало трубопровод на Советской

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
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Updated Сегодня, 14:00
Вечером в понедельник, 26 августа, на улице Советской в районе Нарымского сквера произошел прорыв трубопровода, обеспечивающего горячее водоснабжение. Улицу заволокло паром, сообщают очевидцы. В «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что специалисты уже работают на месте аварии, однако пока затруднились назвать масштаб отключений.
В прокуратуре Центрального района сообщили, что начали собственную проверку причин аварии.
Комментарии пользователей соцсетей традиционно предсказуемы.
«Еще даже зима не наступила, а уже такая красота. Наверное, стоит покупать водонагреватель в зиму», — пишет Артем Артемов.
«Там место аномальное… Улицу 1905 года вдоль Нарымского каждый год копают, иногда одно и тоже место по 2-3 раза», — сообщает Алексей Юрия.
«Как всегда», — констатирует Кристина Чусовлянова.
Тем временем, в Новосибирске начался судебный процесс по коллективному иску горожан к энергетикам из-за масштабных коммунальных аварий, которые оставили зимой без отопления сотни домов. После первых заседаний количество истцов увеличилось, судебное следствие продолжится в октябре.