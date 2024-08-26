Уголовное дело возбудили после похищения мигрантами собаки на Хилке

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Уголовное дело возбуждено по факту кражи породистой собаки из магазина «Пятерочка» в районе Хилокского рынка в Ленинском районе. В этом подозревают несовершеннолетних детей мигрантов, живущих в так называемом хостеле на улице Тульской. В воскресенье, 24 августа, детей и их родителей вызвали в районное управление Следственного комитета.
По словам местных жителей, которые присутствовали на встрече, несмотря на то, что момент кражи животного попал на кадры камер видеонаблюдения, возможные похитители отрицали свою причастность к совершению преступления.
«Следователь настроена очень серьёзно. А завтра ещё и участковый Александр Викторович продолжит работу по ним, но уже с сотрудниками ПДН. Мигранты думают, что Россия это сафари. Тут можно жить по кайфу и никто тебя не накажет. А их дети и вовсе чувствуют себя тут кум королю, если уж взрослых не трогают, то им и подавно ничего не будет. Однако так не считает Александр Иванович Бастрыкин и подвластный ему Следственный Комитет», — рассказала редакции Atas.Info одна из активисток инициативной группы жителей Жанна Олейникова.
Группировка детей приезжих из стран СНГ не первый год терроризирует жителей микрорайона, соседствующего с Хилокским рынком. Малолетние мигранты нападают на сверстников, издеваются над животными, и по сути, предоставлены сами себе на улице, их судьба, говорят новосибирцы, родителей мало интересует.