Уголовное дело возбудили после похищения мигрантами собаки на Хилке

Группировка детей приезжих из стран СНГ не первый год терроризирует жителей микрорайона, соседствующего с Хилокским рынком. Малолетние мигранты нападают на сверстников, издеваются над животными, и по сути, предоставлены сами себе на улице, их судьба, говорят новосибирцы, родителей мало интересует.