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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

На уроках школьникам будут прививать традиционные семейные ценности

В Новосибирске рассказали о деталях преподавания семьеведения в школах

26 августа 2024, 12:39
Фото: Изображение Midjourney
На уроках школьникам будут прививать традиционные семейные ценности
Педагогов по новому предмету вузы не готовят, уроки поручат вести гуманитариям, сообщили в городском департаменте образования.

С 1 сентября в новосибирских школах стартует новая дисциплина — «Семьеведение». Этот курс будут преподавать факультативно, на его изучение отведено 34 часа. Педагогов по такой дисциплине университеты и институты не выпускают, поэтому в образовательных учреждениях будут самостоятельно решать, кому доверить проведение таких внеурочных занятий.

«Это будет в основном вестись преподавателями гуманитарного цикла. Есть в школах и достаточно большое количество социальных педагогов и психологов, которые эти направления безусловно будут готовы вести», — заявил в пресс-центре агентства ТАСС глава городского департамента образования Рамиль Ахметгареев.

Как сказано в описании курса «Семьеведение», он направлен на формирование у школьников подхода к вступлению в брак с учетом «традиционных ценностей».

Рамиль Ахметгареев сообщил, что в 2024 году количество учеников в новосибирских школах вырастет более чем на пять тысяч человек по сравнению годом предыдущим. Львиная доля прироста школьников происходит за счет мигрантов.

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#Новосибирск#Школа#Семья#Педагоги#Традиции#Факультатив
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