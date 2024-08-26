В Новосибирске рассказали о деталях преподавания семьеведения в школах

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
С 1 сентября в новосибирских школах стартует новая дисциплина — «Семьеведение». Этот курс будут преподавать факультативно, на его изучение отведено 34 часа. Педагогов по такой дисциплине университеты и институты не выпускают, поэтому в образовательных учреждениях будут самостоятельно решать, кому доверить проведение таких внеурочных занятий.
«Это будет в основном вестись преподавателями гуманитарного цикла. Есть в школах и достаточно большое количество социальных педагогов и психологов, которые эти направления безусловно будут готовы вести», — заявил в пресс-центре агентства ТАСС глава городского департамента образования Рамиль Ахметгареев.
Как сказано в описании курса «Семьеведение», он направлен на формирование у школьников подхода к вступлению в брак с учетом «традиционных ценностей».
Рамиль Ахметгареев сообщил, что в 2024 году количество учеников в новосибирских школах вырастет более чем на пять тысяч человек по сравнению годом предыдущим. Львиная доля прироста школьников происходит за счет мигрантов.