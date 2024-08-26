В Новосибирске рассказали о деталях преподавания семьеведения в школах

С 1 сентября в новосибирских школах стартует новая дисциплина — «Семьеведение». Этот курс будут преподавать факультативно, на его изучение отведено 34 часа. Педагогов по такой дисциплине университеты и институты не выпускают, поэтому в образовательных учреждениях будут самостоятельно решать, кому доверить проведение таких внеурочных занятий.