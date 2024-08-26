Водитель-лихач получил 68 штрафов за езду не по правилам в Новосибирске

Приставы добиться денег от должника не могли. В итоге, было принято решение отправить начальству постановление об удержании суммы с зарплаты в качестве погашения долга. Чтобы не позориться перед руководством, 21-летний мужчина сразу же погасил все задолженности, а документ до начальника так и не дошел.