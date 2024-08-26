Водитель-лихач получил 68 штрафов за езду не по правилам в Новосибирске

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Published Сегодня, 01:57
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Новосибирец накопил 68 штрафов и оплачивать их не собирался. Получил он их за нарушение ПДД.
Он не пристегивал ремень безопасности, превышал скорость, проезжал на красный сигнал светофора и игнорировал жесты регулировщика. За все это у мужчины накопился долг в 127 тысяч рублей.
Приставы добиться денег от должника не могли. В итоге, было принято решение отправить начальству постановление об удержании суммы с зарплаты в качестве погашения долга. Чтобы не позориться перед руководством, 21-летний мужчина сразу же погасил все задолженности, а документ до начальника так и не дошел.
Отца-алиментщика приставы искали и вовсе в лесу. Там он собирал грибы и не подозревал, что его найдут.