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Мужчина нарушал ПДД

Водитель-лихач получил 68 штрафов за езду не по правилам в Новосибирске

26 августа 2024, 01:57
Фото: 1MI
Мужчина нарушал ПДД
Новосибирского водителя штрафовали десятки раз за езду не по правилам, подробности дали в ГУ ФССП.

Новосибирец накопил 68 штрафов и оплачивать их не собирался. Получил он их за нарушение ПДД.

Он не пристегивал ремень безопасности, превышал скорость, проезжал на красный сигнал светофора и игнорировал жесты регулировщика. За все это у мужчины накопился долг в 127 тысяч рублей.

Приставы добиться денег от должника не могли. В итоге, было принято решение отправить начальству постановление об удержании суммы с зарплаты в качестве погашения долга. Чтобы не позориться перед руководством, 21-летний мужчина сразу же погасил все задолженности, а документ до начальника так и не дошел.

Отца-алиментщика приставы искали и вовсе в лесу. Там он собирал грибы и не подозревал, что его найдут.

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#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#Новосибирск#Долг#Автомобиль#Приставы
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