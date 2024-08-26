За счет мигрантов школы Новосибирска примут на 5 тысяч учеников больше в 2024 году

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Количество учеников в общеобразовательных школах Новосибирска в новом учебном году вырастет более чем на 5 тысяч, рассказал журналистам начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев. При этом число первоклассников увеличивается всего на несколько сотен по сравнению с прошлым годом. Основной прирост происходит за счет учеников среднего и старшего звена, которые приезжают в город вместе с родителями из других регионов.
«Я имею в виду не те миграционные процессы, о которых все подумали. Я имею в виду миграцию и внутри самой области, и из близлежащих регионов», — заявил Ахметгареев, не уточнив, какую долю все-таки составляют приезжие из ближнего зарубежья.
По словам руководителя профильного департамента, если рассматривать увеличение числа новосибирских школьников в динамике, то речь идет о «небольшом уменьшении при общем росте». Ранее ежегодный прирост количества школьников в городе составлял 7-8 тысяч учеников.
В самой переполненной школе города в новом учебном году будет работать 13 первых классов.