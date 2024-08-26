За счет мигрантов школы Новосибирска примут на 5 тысяч учеников больше в 2024 году

Количество учеников в общеобразовательных школах Новосибирска в новом учебном году вырастет более чем на 5 тысяч, рассказал журналистам начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев. При этом число первоклассников увеличивается всего на несколько сотен по сравнению с прошлым годом. Основной прирост происходит за счет учеников среднего и старшего звена, которые приезжают в город вместе с родителями из других регионов.