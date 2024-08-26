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В первую очередь, школьников становится больше за счет внутренней миграции

За счет мигрантов школы Новосибирска примут на 5 тысяч учеников больше в 2024 году

26 августа 2024, 06:19
Фото: Изображение Midjourney
В первую очередь, школьников становится больше за счет внутренней миграции
В новом учебному году количество школьников в городских школах вырастет до 221 тысяч, сообщили муниципальном департаменте образования.

Количество учеников в общеобразовательных школах Новосибирска в новом учебном году вырастет более чем на 5 тысяч, рассказал журналистам начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев. При этом число первоклассников увеличивается всего на несколько сотен по сравнению с прошлым годом. Основной прирост происходит за счет учеников среднего и старшего звена, которые приезжают в город вместе с родителями из других регионов.

«Я имею в виду не те миграционные процессы, о которых все подумали. Я имею в виду миграцию и внутри самой области, и из близлежащих регионов», — заявил Ахметгареев, не уточнив, какую долю все-таки составляют приезжие из ближнего зарубежья.

По словам руководителя профильного департамента, если рассматривать увеличение числа новосибирских школьников в динамике, то речь идет о «небольшом уменьшении при общем росте». Ранее ежегодный прирост количества школьников в городе составлял 7-8 тысяч учеников.

В самой переполненной школе города в новом учебном году будет работать 13 первых классов.

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#Артем Шершнев#Новосибирск#Дети#Школа#Школьники#Мигранты
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