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Posted Вчера, 20:54

Published Вчера, 20:54

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Живущие в парке белки устроили пожар на колесе обозрения в Красноярском крае

26 августа 2024, 20:54
В Железногорске загорелось колесо обозрения. Причиной возгорания сотрудники МЧС назвали местных грызунов.

24 августа в пожарную часть в Железногорске поступило сообщение о возгорании на колесе обозрения в местном парке. До приезда пожарных аттракцион был остановлен, людей на нем не было. Спасатели оперативно устранили пожар, пишет VSE42.RU.

Причиной возгорания сотрудники МЧС назвали «заначку» белок, обитающих в парке. Как оказалось, грызуны оставляли в подшипнике колеса обозрения шишки и ветки, которые, в конце концов, воспламенились из-за работающего механизма.

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