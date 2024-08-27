Бастрыкин потребовал проверить нелегальные автовокзалы мигрантов на Хилке

Нелегальные автовокзалы в районе Хилокского рынка в Ленинском районе Новосибирска привлекли внимание председателя Следственного Комитета России Александра Бастрыкина. Он потребовал от своих региональных коллег предоставить отчет о том, как они намерены решать эту проблему. В телеграм-канале ведомства подчеркивается, что о происходящем Бастрыкину стало известно благодаря видеоролику из соцсетей, а местные власти бездействуют.