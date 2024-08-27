Бастрыкин потребовал проверить нелегальные автовокзалы мигрантов на Хилке

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Нелегальные автовокзалы в районе Хилокского рынка в Ленинском районе Новосибирска привлекли внимание председателя Следственного Комитета России Александра Бастрыкина. Он потребовал от своих региональных коллег предоставить отчет о том, как они намерены решать эту проблему. В телеграм-канале ведомства подчеркивается, что о происходящем Бастрыкину стало известно благодаря видеоролику из соцсетей, а местные власти бездействуют.
Этот ролик, смонтированный из съемок пенсионерки, живущей в непосредственной близости от так называемого автовокзала, мы опубликовали накануне.
Как говорят местные жители, после нескольких лет борьбы с незаконными заведениями общепита, которые мигранты открыли в непосредственной близости от Хилокского рынка, им удалось отстоять справедливость. Люди надеются, что и в случае с сомнительными транспортными потоками получится навести порядок.