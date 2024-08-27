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Мигранты запустили прямые автобусные рейсы между Хилокским рынком и странами Средней Азии

Бастрыкин потребовал проверить нелегальные автовокзалы мигрантов на Хилке

27 августа 2024, 14:44
Фото: Изображение Midjourney
Мигранты запустили прямые автобусные рейсы между Хилокским рынком и странами Средней Азии
После публикации скандального видеоролика о происходящем в Новосибирске Следственный комитет России заинтересовался схемами перевозок гостей из зарубежья, сообщает пресс-служба ведомства.

Нелегальные автовокзалы в районе Хилокского рынка в Ленинском районе Новосибирска привлекли внимание председателя Следственного Комитета России Александра Бастрыкина. Он потребовал от своих региональных коллег предоставить отчет о том, как они намерены решать эту проблему. В телеграм-канале ведомства подчеркивается, что о происходящем Бастрыкину стало известно благодаря видеоролику из соцсетей, а местные власти бездействуют.

И днем, и ночью автобусы разгружают вновь прибывшие партии «иностранных специалистов» и увозят на родину тех, кто отработал свое. А власти смотрят на это сквозь пальцы.
Видео: atas.info

Этот ролик, смонтированный из съемок пенсионерки, живущей в непосредственной близости от так называемого автовокзала, мы опубликовали накануне.

Как говорят местные жители, после нескольких лет борьбы с незаконными заведениями общепита, которые мигранты открыли в непосредственной близости от Хилокского рынка, им удалось отстоять справедливость. Люди надеются, что и в случае с сомнительными транспортными потоками получится навести порядок.

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