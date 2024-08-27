Более половины россиян регулярно сталкиваются с фейками в интернете

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
Такую информацию представил Владимир Табак, генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», на пресс-конференции в ТАСС, посвященной противодействию фейкам в 2024 году.
Табак сообщил, что 46% опрошенных осведомлены о существовании фактчекинга или слышали о нем, а 18% имеют хотя бы поверхностные знания в этой области. Он также отметил, что большинство людей переоценивают свои способности к анализу информации. При этом 45% респондентов считают, что текущие меры по борьбе с дезинформацией недостаточны. Основной запрос общества — привлечение распространителей фейков к ответственности и блокировка источников дезинформации, однако это сложно реализовать на практике.
Также Табак отметил, что в Рунете уменьшилось количество копий фейковых новостей, хотя число уникальных фейков остается на прежнем уровне. До 6 августа 2024 года снижалось число фейков, связанных с СВО. В июле количество просмотров этих фейков уменьшилось до 35%. А вот в августе, после атаки на Курскую область, напротив, наблюдался резкий рост просмотров до 81%. Прогнозы показывают, что к концу года общее число копий фейков может достичь 8 миллионов.
Екатерина Ларина, директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, подчеркнула важность участия не только профессионалов, но и обычных пользователей интернета в борьбе с дезинформацией. Она также отметила необходимость обучения аудитории основам информационной гигиены.
Тема законодательного регулирования борьбы с дезинформацией остается одной из самых обсуждаемых. Антон Горелкин, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, обратил внимание на отсутствие в российском законодательстве понятия дипфейка, несмотря на существование утвержденного определения фейковой новости.
Фейковые новости — это одно из главных орудий в информационной войне, хотя, как отметил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, большая их часть недолговечна.