Более половины россиян регулярно сталкиваются с фейками в интернете

Табак сообщил, что 46% опрошенных осведомлены о существовании фактчекинга или слышали о нем, а 18% имеют хотя бы поверхностные знания в этой области. Он также отметил, что большинство людей переоценивают свои способности к анализу информации. При этом 45% респондентов считают, что текущие меры по борьбе с дезинформацией недостаточны. Основной запрос общества — привлечение распространителей фейков к ответственности и блокировка источников дезинформации, однако это сложно реализовать на практике.