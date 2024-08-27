Девушка из Новосибирска поборется в конкурсе красоты «Мисс Офис»

В полуфинал конкурса красоты вошла Полина Мальцева. Сибирячке 22 года, она работает аккаунт-менеджером одной компании. Она несколько раз подавала заявку на конкурс и стремилась в него попасть. Это уже четвертная девушка из Новосибирской области, участвующая в «Мисс Офис — 2024».