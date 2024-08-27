Девушка из Новосибирска поборется в конкурсе красоты «Мисс Офис»

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
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Updated Сегодня, 03:22
В полуфинал конкурса красоты вошла Полина Мальцева. Сибирячке 22 года, она работает аккаунт-менеджером одной компании. Она несколько раз подавала заявку на конкурс и стремилась в него попасть. Это уже четвертная девушка из Новосибирской области, участвующая в «Мисс Офис — 2024».
Красавицы Новосибирска два года подряд получали главный приз проекта. В 2019 году титул «Мисс Офис» завоевала Елизавета Знагован, а в 2020 корону в родной Новосибирск увезла Анна Локтионова. Юбилейный сезон конкурса — отличный повод закрепить за Новосибирской областью звание самого красивого региона страны.
В кастинг-туре было отобрано 130 полуфиналисток. С 16 сентября по 6 октября 2024 среди полуфиналисток пройдет большое онлайн-голосование за выход в финал, в котором девушкам понадобится активная поддержка земляков.
В финал могут попасть только 30 конкурсанток. Участница, завоевавшая титул «Мисс Офис — 2024», выиграет 3 млн рублей. Сам финал запланирован на 30 ноября. Кроме главного приза, также разыгрывается путешествие, техника, ювелирка, брендовая одежда, сертификаты и другое.
В Новосибирске же стартовал суд по факту драки победительницы конкурса красоты с полицейским.