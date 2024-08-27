Диетолог Щетинина считает, что во время похудения можно есть хлеб

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
По её словам, нужно учитывать углеводы в хлебе.
«По кусочку хлеба можно есть в каждый прием пищи, если человек хочет съесть его. Величина этого кусочка — 20-25 грамм. В белом хлебе находится 12 граммов углеводов. В чёрном хлебе те же самые 12 граммов углеводов, только ржаная мука. Она тоже высокосортная, повышает сахар крови», — цитирует Pravda.Ru. слова эксперта.
Диетолог Щетинина находит место кусочку хлеба в любом виде в рационе питания. Важно всё есть в определённых количествах.
Эксперт не рекомендует худеющим покупать хлеб с семечками, орехами или фруктами. Лучше есть зерновой хлеб, поскольку в нём сохраняются витамины группы В и магний.
Что касается различных хлебцев, это очень обманная история, считает Щетинина.
«Кажется, что вы съедаете меньше. А на самом деле этот маленький хлебец может равняться пушистому, воздушному, вкусному хлебу, стоит просто посмотреть, сколько в нём содержится углеводов», — добавила она.