Диетолог Щетинина считает, что во время похудения можно есть хлеб

«По кусочку хлеба можно есть в каждый прием пищи, если человек хочет съесть его. Величина этого кусочка — 20-25 грамм. В белом хлебе находится 12 граммов углеводов. В чёрном хлебе те же самые 12 граммов углеводов, только ржаная мука. Она тоже высокосортная, повышает сахар крови», — цитирует Pravda.Ru. слова эксперта.