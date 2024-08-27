Эксперт назвал способ защиты от мошенников в Телеграмм после ареста Дурова

“Ридус» пишет, мошенники в Телеграмм в основном преследуют цель получить доступ к аккаунтам пользователей, поскольку мессенджер не используется для каких-либо операций, связанных с финансовыми ресурсами. После того, как Дурова арестовали во Франции, самым распространенным способом получить доступ к аккаунтам пользователей у мошенников стал перенос данных на «безопасный» ресурс. Они звонят от имени службы поддержки мессенджера. кусков подчеркнул, что у Телеграмм нет такой службы, поэтому при поступлении звонка от нее необходимо просто отключиться.