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Updated Сегодня, 10:55

Эксперт назвал способ защиты от мошенников в Телеграмм после ареста Дурова

27 августа 2024, 10:53
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, как защититься от мошенников в Телеграмм в период бума, который начался после ареста основателя мессенджера Павла Дурова.

Ридус» пишет, мошенники в Телеграмм в основном преследуют цель получить доступ к аккаунтам пользователей, поскольку мессенджер не используется для каких-либо операций, связанных с финансовыми ресурсами. После того, как Дурова арестовали во Франции, самым распространенным способом получить доступ к аккаунтам пользователей у мошенников стал перенос данных на «безопасный» ресурс. Они звонят от имени службы поддержки мессенджера. кусков подчеркнул, что у Телеграмм нет такой службы, поэтому при поступлении звонка от нее необходимо просто отключиться.

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