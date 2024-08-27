atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Гусеница была большой

Гигантскую съедобную гусеницу нашли в Новосибирске

27 августа 2024, 05:07
Фото: Изображение Midjourney
Гусеница была большой
Необычную гусеницу большого размера заметили жители Новосибирска, о чем поделились в соцсетях.

В районе Нижней Ельцовки новосибирцы нашли интересную гусеницу большого размера. Она достигала длины в 10 см. Вероятно, это была личинка пахучего древоточца. Это вредитель, который ест деревья и даже может укусить человека.

Из открытых источников следует, что во времена Древнего Рима гусеницу считали настоящим деликатесом. Ее могли есть. Интересно, что личинка пахнет древесным уксусом.

Такие гусеницы живут до четырех лет. Насекомые питаются корой. Перед окукливанием они достигают длины 12 см. Позже они превращаются в бабочек.

А вот Новосибирск атаковали крысы. Причем заметили грызунов в центре города.

Целующихся бинтуронгов застукали в Новосибирском зоопарке
Узнать подробнее
Читайте также:
Самую красивую на планете птицу показал Новосибирский зоопаркИзлишками урожая могут накормить дачники животных Новосибирского зоопарка25 лет исполнилось знаменитому орангутану Бату из Новосибирского зоопарка
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Насекомые#Еда
Подпишитесь
Обезображенный артефакт времен СССР привели в порядок в Новосибирске
Сегодня, 04:43
Девушка из Новосибирска поборется в конкурсе красоты «Мисс Офис»
Сегодня, 03:20
Серьезные болезни грозят новосибирцам, пившим много лет отравленную мышьяком воду
Сегодня, 04:35
Нового подрядчика для ремонта Октябрьского моста ищут в Новосибирске
Сегодня, 04:03
Новосибирские красные волки пополнили коллекцию зоопарка в Екатеринбурге
Вчера, 12:10
Редкий опасный гриб обнаружил в лесу житель Новосибирской области
Вчера, 11:29