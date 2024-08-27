Гигантскую съедобную гусеницу нашли в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
В районе Нижней Ельцовки новосибирцы нашли интересную гусеницу большого размера. Она достигала длины в 10 см. Вероятно, это была личинка пахучего древоточца. Это вредитель, который ест деревья и даже может укусить человека.
Из открытых источников следует, что во времена Древнего Рима гусеницу считали настоящим деликатесом. Ее могли есть. Интересно, что личинка пахнет древесным уксусом.
Такие гусеницы живут до четырех лет. Насекомые питаются корой. Перед окукливанием они достигают длины 12 см. Позже они превращаются в бабочек.
А вот Новосибирск атаковали крысы. Причем заметили грызунов в центре города.