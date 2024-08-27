Как победить усталость и наполниться энергией — топовые советы от экспертов

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Чтобы сохранять здоровье в порядке и не болеть, необходимо соблюдать ряд важных для каждого человека правил. Важным является качественный сон, а это не менее 8 часов. Лучше всего засыпать в определенное время, соблюдая режим.
Лучше всего стараться меньше испытывать стресс, ведь это истощает ментальное состояние. Чтобы повысить энергию, пейте воду, ешьте здоровую пищу, занимайтесь спортом. Все это поможет вам «быть в ресурсе».
Дома важно организовать личное пространство. В настроении помогает держать себя общение с друзьями, пишет newia.ru. Старайтесь мыслить позитивно, стремитесь к развитию.
Ранее были раскрыты советы по организации активного отдыха для путешественников.