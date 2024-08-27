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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Простые советы, которые помогут вам быть в настроении

Как победить усталость и наполниться энергией — топовые советы от экспертов

27 августа 2024, 09:09
Фото: Изображение Midjourney
Простые советы, которые помогут вам быть в настроении
Пару изменений в своей жизни помогут стать энергичнее и победить усталость, сообщают эксперты.

Чтобы сохранять здоровье в порядке и не болеть, необходимо соблюдать ряд важных для каждого человека правил. Важным является качественный сон, а это не менее 8 часов. Лучше всего засыпать в определенное время, соблюдая режим.

Лучше всего стараться меньше испытывать стресс, ведь это истощает ментальное состояние. Чтобы повысить энергию, пейте воду, ешьте здоровую пищу, занимайтесь спортом. Все это поможет вам «быть в ресурсе».

Дома важно организовать личное пространство. В настроении помогает держать себя общение с друзьями, пишет newia.ru. Старайтесь мыслить позитивно, стремитесь к развитию.

Ранее были раскрыты советы по организации активного отдыха для путешественников.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск
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