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Posted Сегодня, 04:01

Published Сегодня, 04:01

Modified Сегодня, 04:03

Updated Сегодня, 04:03

Когда в домах станет тепло

Когда начнется отопительный сезон в Новосибирске, рассказали в мэрии

27 августа 2024, 04:01
Фото: 1MI
Когда в домах станет тепло
В Новосибирске ощутимо холодает: названа вероятная дата подачи отопления в квартиры, сообщили в мэрии.

В квартирах сибиряков уже весьма прохладно и многие горожане задаются вопросом, когда же дадут отопление. Конкретной даты дать никто не может, так как все зависит от погоды.

В 2022 году тепло дали весьма рано — 15 сентября, а самая поздняя подача состоялась 25 сентября 2019 года. В прошлом, 2023 году, отопление включили 21 сентября в зданиях социальных объектов, а в жилых домах с 25 сентября. В этом году и конец лета весьма оказался холодным, поэтому тепло могут пожать и не в столь поздние даты.

Во время аппаратного совещания стало известно, когда в домах станет тепло. Условия для подачи тепла следующие: температура воздуха должна держаться до +8 в пределах пяти дней. Пока же синоптики резкого похолодания не обещают.

Названа дата отключения отопления в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Тепло#Отопление#Квартиры
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