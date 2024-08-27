Когда начнется отопительный сезон в Новосибирске, рассказали в мэрии

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
В квартирах сибиряков уже весьма прохладно и многие горожане задаются вопросом, когда же дадут отопление. Конкретной даты дать никто не может, так как все зависит от погоды.
В 2022 году тепло дали весьма рано — 15 сентября, а самая поздняя подача состоялась 25 сентября 2019 года. В прошлом, 2023 году, отопление включили 21 сентября в зданиях социальных объектов, а в жилых домах с 25 сентября. В этом году и конец лета весьма оказался холодным, поэтому тепло могут пожать и не в столь поздние даты.
Во время аппаратного совещания стало известно, когда в домах станет тепло. Условия для подачи тепла следующие: температура воздуха должна держаться до +8 в пределах пяти дней. Пока же синоптики резкого похолодания не обещают.