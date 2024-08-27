Когда начнется отопительный сезон в Новосибирске, рассказали в мэрии

В 2022 году тепло дали весьма рано — 15 сентября, а самая поздняя подача состоялась 25 сентября 2019 года. В прошлом, 2023 году, отопление включили 21 сентября в зданиях социальных объектов, а в жилых домах с 25 сентября. В этом году и конец лета весьма оказался холодным, поэтому тепло могут пожать и не в столь поздние даты.