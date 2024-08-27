КРТ — это способность договориться

— Эффективная и компетентная работа с параметрами КРТ на стадии выделения площадки позволяет прогнозировать реализуемость проекта. Именно этот критерий я считаю главной болью КРТ в России, — прокомментировал руководитель земельного банка Брусники в Новосибирске Борис Зырянов, выступая на секции «КРТ: новые вызовы и задачи» в рамках деловой программы «Дней архитектуры в Новосибирске-2024». — Сегодня почти все проекты КРТ, которые выставляются, вызывают беспокойство с точки зрения их эффективной реализации. То есть в проект заложены такие финансовые параметры, которые при расселении данной территории и новом строительстве, не формируют бизнес-модель застройщика. В торгах по таким территориям не будет победителя. Для города это значит, что он не вовлек в стройку новый земельный банк, не решил проблему аварийности и, как следствие, не выполнил цель по вводу жилья. Но хуже, если торги по нереализуемому проекту состоялись. Это значит, что территория будет заморожена на 10-15 лет, ввиду того, что застройщик, выигравший торги, попытается, но не сможет реализовать проект. Люди по-прежнему будут жить не в лучших условиях, нового жилья не появится, а сама территория не скоро вернётся в земельный банк города, — заключил спикер.