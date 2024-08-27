Машину времени изобрели в Новосибирске: как отправиться в прошлое

Занимательная деталь. У «Побед» первых серий в штатной комплектации шел тот самый олень на капоте. У более поздних версий его уже нет. Причина проста. Когда автомобили стали продавать на экспорт, то оленей попросили убрать, как опасный для пешеходов элемент. В случае ДТП они способны нанести тяжелые травмы. Но эти серебристые животные так запали в душу советским людям, что владельцы устанавливали их самостоятельно. Понять, что олень установлен самопальным способом можно по отсутствию серебряной плашки, ведущей к лобовому стеклу.