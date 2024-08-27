Машину времени изобрели в Новосибирске: как отправиться в прошлое

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Собственно, это не музей, а целый парк. Проект представляет собой пять площадок, объединенных одной темой — ностальгия по советскому прошлому. «Галерея времени» — самая молодая, создана в 2020 году. Представляет собой обширную коллекцию ретро техники, по большей части, автомобилей. Хотя по факту «Галерея времени» появилась гораздо раньше. Изначально это была мастерская, которая выросла до музея. Экспонатам стало тесно среди инструментов.
В коллекции музея около 100 машин, но посетители могут увидеть около 40 — именно столько одновременно выставляют на площадке, говорит директор парка музеев Владимир Курдюмов.
«Экспозицию периодически обновляем. Иногда машины выезжают на выставки, включая другие города — в Москву, Санкт-Петербург. Что-то возвращают в мастерскую для ремонта, сейчас там находятся пять машин», — говорит Владимир Курдюмов.
На авиашоу в Мочище зрители могли видеть ЗИС-101 — легендарный советский лимузин, машина редкая сама по себе. По подсчетам, в России их около 40, всего по миру — порядка сотни. Новосибирскому музею раритетное авто досталось за 12,5 млн рублей. Сейчас его оценочная стоимость поднялась до 95 млн, рассказал директор парка музеев.
«Это послевоенный вариант ЗИСа. Можно сказать, что ЗИС-101 — это папа, а ЗИС-110 — сынок».
Первая машина выпущена еще в 1930-х, за основу взяли американский Buick («Бьюик»). ЗИС-110 выпускался с 1962-й по 1969 год. В народе носил название «членовоз» — так иронично называли автомобили для высокопоставленных особ.
«Это два самых редких и дорогих автомобиля, которые у нас есть. Лимузины правительственного класса. ЗИЛ-41047 находился в гараже особого назначения в Москве, где мы его и нашли. Служил при президенте СССР Михаиле Горбачеве. У него был точно такой же лимузин, только бронированный. Наш — небронированный. Внешне они идентичны. Это подставной автомобиль, он служил прикрытием. Из одного места одновременно выезжали пять одинаковых машин. Понять, в какой именно находится первое лицо государства, было невозможно», — рассказала гид.
Приобретение обошлось в районе 15 млн рублей.
А это ГАЗ М-1, он же «Маруся», «Эмка», но более печально известный как «черный воронок», его активно использовали в НКВД. Хотя в годы ВОВ выступал как штабной автомобиль. Характерная черта — красная линия, которую наносили вручную. Выпуск шел с 1936 до 1942 года, изначально при запуске использовали дрова, но в новосибирском музее представлена более поздняя версия.
«ЗИС мы реконструировали, нам удалось его достать, но он был в очень плохом состоянии. Недостающие запчасти изготавливали вручную. К сожалению, историю этого автомобиля узнать не удалось, ВИН ничего не дал. Такие машины давали инженерам, ученым за особые заслуги. У товарища Сталина был точно такой же, только бронированный, с маркировкой ЗИС-111», — говорит экскурсовод Алёна Воронина.
Еще одна редкость — «Москвич 401-422». У него частично деревянный кузов — отчаянная попытка сэкономить в послевоенные годы. Железа в стране не хватало, поэтому выкручивались, как могли.
«Получил прозвище „Буратино“ — потому что деревянный. Для гражданских такие автомобили были недоступны. Шли в основном на заводы для межцеховых перевозок, на них развозили почту. За прообраз взяли американские автомобили, тоже частично деревянные, которые называли woody (дерево). Советские инженеры вдохновились и создали подобное на базе „Москвича“», — рассказывает Алёна Воронина.
ГАЗ-М-20 «Победа» — во всех смыслах легенда советского автопрома. Серийный выпуск запустили в 1946 году, на разработку ушло три года.
«С этого автомобиля началась эра электрических поворотников. Движение на дорогах стало более интенсивным. В итоге инженеры добавили сначала поворотники, а потом и боковые зеркала», — говорит гид.
Занимательная деталь. У «Побед» первых серий в штатной комплектации шел тот самый олень на капоте. У более поздних версий его уже нет. Причина проста. Когда автомобили стали продавать на экспорт, то оленей попросили убрать, как опасный для пешеходов элемент. В случае ДТП они способны нанести тяжелые травмы. Но эти серебристые животные так запали в душу советским людям, что владельцы устанавливали их самостоятельно. Понять, что олень установлен самопальным способом можно по отсутствию серебряной плашки, ведущей к лобовому стеклу.
Реставраторам пришлось потрудиться — дерево за долгие годы сгнило. Автомобиль восстановили один в один.
Для любителей высоты в музее «Галерея времени» есть парк авиатехники. Внутрь всех экспонатов (кроме Як-40) можно попасть за символическую плату, деньги идут на восстановление техники. На площадке есть Ан-20 (он же «кукурузник»), вертолет Ми-8 в веселой расцветке, учебный самолет L-39 (модификация «Альбатрос»). Последний ранее находился в Барнаульском летном училище, сменив небо на роль тренажера.
«Их выпускали очень недолго, а сохранилось мало. Дерево выходит из строя гораздо быстрее, чем металл».
Парк музеев не зря так называется — количество накопленных экспонатов за один визит так навряд ли охватишь. Напомним, что музеев в составе парка — пять. Один из них целиком посвящен советскому прошлому. Здесь собраны артефакты, которые точно пробьют вас на ностальгию. Примеры — в фотогалерее.
«Восстановление каждого экземпляра занимает от 1,5 лет. Больше всего времени ушло на ЗИС-101, им занимались 12 лет. В основном искали детали, покрышки, хромированные элементы. Затем их отдавали на перехромирование, что-то изготавливали и так далее».
Все экспонаты — на ходу, более того, на каждую машину оформлены документы, есть госномера. Все машины стоят на учете в ГАИ как транспортные средства: «Проходим техосмотр — и вперед».
«Коллекция формировалась по принципу что могли найти. Как можно выбрать машину, если ее на рынке не существует? Допустим, в свое время выпустили всего 11 тысяч автомобилей, сейчас в мире их осталось пять-шесть экземпляров, все стоят в музеях, их никто не продаст», — рассказал Владимир Курдюмов.
Пока в планах руководства нет пополнения парка автомобилей. Говорят, что достаточно. Директор планирует сосредоточить внимание на благоустройстве территории, создании парка.
Одна из звезд коллекции — уже названный ЗИС-110. Оригинальные детали для раритета собирали по всей России, несколько лет ушло только на поиск чертежей, по которым изготавливали недостающие детали.
В 1956 году ЗИС сменил название на ЗИЛ. Был Завод им. Сталина, стал — Завод им. Лихачева, в честь директора, который руководил им в 1920–1950 годах. Именно на ЗИЛе выпустили другой ценный экспонат музея — ЗИЛ-41047.
У Юрия Гагарина был черная «Победа» 2-й серии. В музее «Галерея времени» эта модель представлена в сине-голубой цветовой гамме. Когда ему подарили автомобиль, у него не было водительских прав. Чтобы начать пользоваться своим подарком, космонавту №1 пришлось спешно поступить в автошколу. Свой автомобиль он очень любил. Оригинальная «Победа» Гагарина сейчас экспонируется в Москве.
Если в Новосибирске вы уже всё видели, и никакие музеи вас не способны удивить, можно поискать новых впечатлений за его пределами. Мы узнали, стоит ли в 2024 году ехать на Кавказ. А также что можно посмотреть, не уезжая далеко от города. Например, в Камне-на-Оби.