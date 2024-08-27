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Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

День рождения было в зоопарке

Масштабными событиями отметил День рождения Новосибирский зоопарк

27 августа 2024, 05:47
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
День рождения было в зоопарке
Новосибирский зоопарк отметил очередной день рождения: в зверинце показали видео, как это было.

25 августа зоопарк отмечал свое 77-летие. День рождения проходит в последний выходной летнего месяца. Торжество прошло масштабно.

Посетители наблюдали за цирковым выступлением, участвовали в розыгрыше призов, несмотря на дождливый день. Казалось, что на празднике собрались сотни человек.

Сейчас в зоопарке проживает свыше 12 тысяч животных. Некоторые из них пользуются большой популярностью, а другие только завоевывают любовь новосибирцев.

Видео: Новосибирский зоопарк
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