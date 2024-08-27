Масштабными событиями отметил День рождения Новосибирский зоопарк

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:49
25 августа зоопарк отмечал свое 77-летие. День рождения проходит в последний выходной летнего месяца. Торжество прошло масштабно.
Посетители наблюдали за цирковым выступлением, участвовали в розыгрыше призов, несмотря на дождливый день. Казалось, что на празднике собрались сотни человек.
Сейчас в зоопарке проживает свыше 12 тысяч животных. Некоторые из них пользуются большой популярностью, а другие только завоевывают любовь новосибирцев.