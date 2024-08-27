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Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Из-за ремонта на мосту часто образуются автомобильные заторы

Нового подрядчика для ремонта Октябрьского моста ищут в Новосибирске

27 августа 2024, 04:03
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Из-за ремонта на мосту часто образуются автомобильные заторы
В мэрии утверждают, что критического отставания от плана выполнения работ нет.

Муниципалитет в ближайшее время намерен найти нового основного подрядчика реконструкции Октябртского моста через Обь. Об этом во вторник, 27 августа, в ходе аппаратного совещания в мэрии заявил глава городского Дептранса Иосиф Кодалаев.

«Меры по выправлению ситуации применяем по Октябрьскому мосту в связи с расторжением контракта с предыдущим подрядчиком. На текущей неделе должны вопрос с новым подрядчиком решить», — сообщил глава профильного департамента.

По словам Иосифа Кодалаева, сейчас серьезного отставания от графика ремонта нет, два других подрядчика, занятые на реконструкции переправы, продолжают работать. Однако какова на текущий момент строительная готовность моста, Кодалаев не уточнил.

24 августа вступило в силу решение об одностороннем разрыве договора с ООО «СпецТрансСтрой». Такое решение связано с низкими темпами выполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом.

Предполагается, что ремонт Октябрьского моста будет завершен к октябрю 2024 года. Параллельно идет ремонт другой ключевой переправы, Димитровского моста, что создает серьезные проблемы для автомобилистов.

Решение о начале реконструкции двух основных мостов было принято с учетом того, что новый Центральный (четвертый) мост будет сдан в эксплуатацию в конце 2023 года. Однако сейчас сроком завершения строительства называют конец 2025 года.

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