Проекты Югры получат поддержку федерального бюджета на благоустройство

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
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Updated Сегодня, 15:59
Этим городам выделят финансирование из госбюджета. Напомним, организатором конкурса выступает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. На участие в конкурсе было подано 486 заявок. Эксперты отобрали 288 из них, передают muksun.fm.
В Когалыме предлагают создать «Парк Первопроходцев» — место для семейного и активного отдыха. Кроме этого, проект направлен на развитие туристического потенциала этого северного города. На территории парка предусмотрены зоны отдыха, спортивный кластер и арт-объекты. Стоимость проекта оценивается в двести пятьдесят миллионов рублей, из которых 96,6 миллиона — федеральный грант.
Еще один проект региона — «Северное сияние». Он посвящен благоустройству сквера в Югорске. Это место отдыха горожан и проведения городских мероприятий. Стоимость проекта — 228 миллионов рублей, из которых грант — 90,2 миллиона рублей. На территории сквера планируется устроить центральную площадь со сценой, а также образовательные площадки и амфитеатр.
С учетом особенностей климата региона предусмотрены разные сценарии развития проектных объектов — зимний и летний. Оба проекта учитывают в своей архитектуре культуру народов Севера. Это проявляется в том числе в использовании визуальных образов флоры и фауны Югры. Дополнительное финансирование инициативам окажут также региональные власти, муниципалитеты и нефтяные предприятия. Реализация проектов планируется в 2025 году.
Победителей конкурса объявили в рамках всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Мероприятие прошло в Калуге.
«Заявки наших муниципалитетов на конкурсе неизменно отличает высокое качество. Это уже не просто скверы и рекреации, это проекты, которые переформатируют пространство и задают новый вектор развития для всего города», — сказал вице-губернатор Югры Азат Ислаев.
Стоит отметить, что благоустройство городов Ханты-Мансийского автономного округа является одним из наиболее заметных результатов работы строительного комплекса Югры. В выборе проектов для реализации принимают участие и местные жители. В 2024 году около 140 000 жителей региона проголосовали за проекты, которые реализуют в следующем году.