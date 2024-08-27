Проекты Югры получат поддержку федерального бюджета на благоустройство

Еще один проект региона — «Северное сияние». Он посвящен благоустройству сквера в Югорске. Это место отдыха горожан и проведения городских мероприятий. Стоимость проекта — 228 миллионов рублей, из которых грант — 90,2 миллиона рублей. На территории сквера планируется устроить центральную площадь со сценой, а также образовательные площадки и амфитеатр.