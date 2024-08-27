Раскрыто название села, где полицейские могли спрятать труп девочки 14 лет назад

Речь идет об убийстве Натальи Матюхиной, которую не могут найти с 2010 года. В убийстве подозревают полицейских. Вернее, в убийстве другого человека — мужчины, из того же села. Смерть Владимира Поторокина (случилась в 2013 году) связывают с гибелью Наташи, пишет КП-Новосибирск.