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Девочку убили

Раскрыто название села, где полицейские могли спрятать труп девочки 14 лет назад

27 августа 2024, 02:57
Фото: 1MI
Девочку убили

Названо место, где новосибирские полицейские могли спрятать труп девочки

В Новосибирской области раскрыто возможное место, где может быть труп девочки, которую убили 14 лет назад: детали раскрыли на судебном процессе.

Обнародовано название деревни, где полицейские возможно скрыли тело девочки из Яркуля. Эта информация прозвучала во время суда.

Речь идет об убийстве Натальи Матюхиной, которую не могут найти с 2010 года. В убийстве подозревают полицейских. Вернее, в убийстве другого человека — мужчины, из того же села. Смерть Владимира Поторокина (случилась в 2013 году) связывают с гибелью Наташи, пишет КП-Новосибирск.

По данным следствия, убитого задержали, тот признался, что что-то знает о смерти девочки, в результате чего, он был убит. Его тело нашли спустя много лет.

Следствие подозревает в убийстве Натальи минимум троих полицейских. Все они арестованы. Предполагается, что они сбили подростка на машине, затем скрыли свои следы. На суде сообщили, что возможное местонахождение трупа школьницы, это село Еланка, Усть-Таркского района.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#Убийство#Следствие#Преступления#18+#Исчезновение
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