Серьезные болезни грозят новосибирцам, пившим много лет отравленную мышьяком воду

По данным Роспотребнадзора, вода оказалась отравленной в восьми селах Коченевского района. Хуже всего ситуация обстояла в селе Федосиха и поселке Малореченка. Там количество химикатов превышало практически в девять раз. В воде нашли мышьяк. Она лилась из-под крана, в колонках. Самое абсурдное, что происходило это с 2020 года.