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Published Сегодня, 04:35

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Вода была отравленной

Серьезные болезни грозят новосибирцам, пившим много лет отравленную мышьяком воду

27 августа 2024, 04:35
Фото: Изображение Midjourney
Вода была отравленной
В одном из районов Новосибирской области местные жители пили отравленную воду, что подтвердили в Целинном сельсовете.

По данным Роспотребнадзора, вода оказалась отравленной в восьми селах Коченевского района. Хуже всего ситуация обстояла в селе Федосиха и поселке Малореченка. Там количество химикатов превышало практически в девять раз. В воде нашли мышьяк. Она лилась из-под крана, в колонках. Самое абсурдное, что происходило это с 2020 года.

В настоящий момент воду местным жителям подвозят в цистернах — как минимум чистую. Подвоз организован раз в день, пишет КП-Новосибирск. Обычную воду советуют не пить, а лишь пользоваться в хозяйстве.

Известно, что мышьяк негативно влияет на нервную систему человека и систему ЖКТ. Продолжительность жизни человека заметно сокращается из-за постоянного отравления организма. Сейчас ситуацию в районе проверяет Следком.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Вода#Отравление#Яд
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