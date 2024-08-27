Серьезные болезни грозят новосибирцам, пившим много лет отравленную мышьяком воду

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
По данным Роспотребнадзора, вода оказалась отравленной в восьми селах Коченевского района. Хуже всего ситуация обстояла в селе Федосиха и поселке Малореченка. Там количество химикатов превышало практически в девять раз. В воде нашли мышьяк. Она лилась из-под крана, в колонках. Самое абсурдное, что происходило это с 2020 года.
В настоящий момент воду местным жителям подвозят в цистернах — как минимум чистую. Подвоз организован раз в день, пишет КП-Новосибирск. Обычную воду советуют не пить, а лишь пользоваться в хозяйстве.
Известно, что мышьяк негативно влияет на нервную систему человека и систему ЖКТ. Продолжительность жизни человека заметно сокращается из-за постоянного отравления организма. Сейчас ситуацию в районе проверяет Следком.