Сотрудницу склада судят за нападение на журналистов и разбитую камеру в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Инцидент был в марте текущего года, когда на склад приехала телевизионная группа. Журналист и оператор хотели взять у сотрудницы комментарий по поводу того, что один из покупателей приобрел термос с дефектом.
Женщина приняла гостей в штыки. Она начала бить корреспондента, а затем разбивать объектив камеры, которую держал оператор. Совершать съемочный процесс сибирячка не давала, хотя представители СМИ имели на это полное право и выполняли редакционное задание. Был нанесен ущерб в размере 7 тысяч рублей.
В отношении сибирячки возбудили дело. Состоялось первое слушание. Свою вину женщина не признала. Будет еще одно слушание, назначенное на конец октября.