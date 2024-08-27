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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Женщину судят

Сотрудницу склада судят за нападение на журналистов и разбитую камеру в Новосибирске

27 августа 2024, 11:45
Фото: 1MI
Женщину судят

Сотрудницу склада судят за нападение на журналистов в Новосибирске

В Новосибирске судят работницу склада, которая напала на журналистов и разбила камеру, подробности дали в судебном департаменте.

Инцидент был в марте текущего года, когда на склад приехала телевизионная группа. Журналист и оператор хотели взять у сотрудницы комментарий по поводу того, что один из покупателей приобрел термос с дефектом.

Женщина приняла гостей в штыки. Она начала бить корреспондента, а затем разбивать объектив камеры, которую держал оператор. Совершать съемочный процесс сибирячка не давала, хотя представители СМИ имели на это полное право и выполняли редакционное задание. Был нанесен ущерб в размере 7 тысяч рублей.

В отношении сибирячки возбудили дело. Состоялось первое слушание. Свою вину женщина не признала. Будет еще одно слушание, назначенное на конец октября.

Фото: Управление Судебного департамента
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Обвинение
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