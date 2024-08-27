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Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Соглашение подписано

Стало известно, какая компания достроит метро в Новосибирске

27 августа 2024, 08:11
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Соглашение подписано

Метро в Новосибирске достроит белорусская компания

Муниципалитет заключил соглашение, по которому будут сотрудничать с компанией из Беларуси по строительству метро, информацию подтвердили в мэрии.

Компания из Республики Беларусь спроектирует развитие метрополитена в Новосибирске. Этим будет заниматься «Минскметропроект». Линии подземки хотят продлить. Речь идет о продление Дзержинской линии — до станций «Молодежная» и «Гусинобродская». Для этого необходима проектная документация.

Еще в развитие метро входит обновление вагонов. На цель выделят субсидию в размере 2,2 млрд рублей.

Единственную строящуюся станцию «Спортивная» так и не могут открыть. Сроки сдвигаются уже несколько лет, а сейчас конкретных дат подрядчик назвать не может.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Метро#Новосибирское метро
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