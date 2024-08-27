Стало известно, какая компания достроит метро в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:23
Компания из Республики Беларусь спроектирует развитие метрополитена в Новосибирске. Этим будет заниматься «Минскметропроект». Линии подземки хотят продлить. Речь идет о продление Дзержинской линии — до станций «Молодежная» и «Гусинобродская». Для этого необходима проектная документация.
Еще в развитие метро входит обновление вагонов. На цель выделят субсидию в размере 2,2 млрд рублей.
Единственную строящуюся станцию «Спортивная» так и не могут открыть. Сроки сдвигаются уже несколько лет, а сейчас конкретных дат подрядчик назвать не может.