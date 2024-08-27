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Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Ученые: Сделать из совы жаворонка поможет дисциплина

Ученые: Сделать из совы жаворонка поможет дисциплина

27 августа 2024, 05:09
Фото: Изображение Midjourney
Когда вы — сова, вам нелегко дается утреннее пробуждение. Это объясняется функционированием гипоталамуса — отдела головного мозга, отвечающего за циркадные ритмы, или биологические часы.

По мнению специалиста по циркадной физиологии Виктории Ревелл и исследователя сна профессора Малкольма фон Шанца из Университета Нортумбрии, все люди могут переключиться на ритмы жаворонка.

Среди сильнейших раздражителей, воздействующих на функционирование гипоталамуса, первое место занимает свет. Любители коротать вечер в спальне с включенным светом настраивают собственный организм на позднее засыпание. Сильнее всего гипоталамус реагирует на синий свет мобильных гаджетов, похожий на дневной по своим свойствам. Эксперты рекомендуют отложить в сторону такие устройства перед сном, информирует newia.ru.

Темнота, безусловно, помогает быстрее уснуть и качественно отдохнуть. Но помимо этого, в спальне нужно соблюдать тишину, а температура воздуха не должна превышать двадцати градусов.

Если человек привык ложиться спать в час ночи, то скорее всего, он не сумеет резко перестроиться и засыпать в девять. Время отхода ко сну следует корректировать постепенно.

Содержащийся в чае и кофе кофеин идеален для пробуждения. В вечерние же часы употреблять напитки с его содержанием не следует. Кофеин покидает наш организм медленно — в течение нескольких часов. Также по вечерам не рекомендуется употреблять содержащие сахар продукты и алкоголь.

На ужин лучше есть блюда из молочных продуктов, хлопьев, орехов и мяса птицы. В них есть аминокислота триптофан, преобразующаяся в организме в гормон сна мелатонин. Известно, что триптофан используют в производстве некоторых снотворных препаратов.

Ходьба и бег на свежем воздухе и вообще любая физическая активность в течение дня помогут быстрее отойти ко сну ночью.

Проснувшись утром, следует вставать сразу, выполнять упражнения, пить чай или кофе, как бы ни хотелось вздремнуть «еще минутку».

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