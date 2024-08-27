Ученые: Сделать из совы жаворонка поможет дисциплина

Содержащийся в чае и кофе кофеин идеален для пробуждения. В вечерние же часы употреблять напитки с его содержанием не следует. Кофеин покидает наш организм медленно — в течение нескольких часов. Также по вечерам не рекомендуется употреблять содержащие сахар продукты и алкоголь.