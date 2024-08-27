За исчезнувшие 220 млн осудят министра ЖКХ Новосибирской области

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Published Сегодня, 09:54
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Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова.
Дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки деятельности министерства в рамках контроля работы компании «Экология Новосибирск», которая выполняла роль регионального оператора по обращению с отходами. Соответствующее соглашение сроком на 10 лет стороны заключили в 2018 году. Договор предусматривал обеспеченность банковской гарантией на сумму более 220 млн рублей. Кроме того, в качестве поручителя выступала группа компаний «ВИС», которая владела контрольным пакетом «Экологии Новосибирск».
Однако в 2021 году компания начала процедуру самобанкротства, ее задолженность перед подрядчиками достигла 1,8 млрд рублей. К концу 2022 года «Экология Новосибирск» окончательно погрязла в судебных разбирательствах, сменилось несколько внешних управляющих и стало очевидно, что вывести организацию из банкротства не представляется возможным. В регионе начались перебои с вывозом бытового мусора.
Кредиторы подали в суд на региональное МинЖКХ, требуя признать незаконным бездействие ведомства, которое не спешит лишать компанию лицензии регионального «мусорного оператора». В то время, как по мнению кредиторов, «Экология Новосибирск» неоднократно нарушало требования федерального законодательства в области обращения с отходами.
Но, по версии следствия, именно в этот момент Денис Архипов «действуя из личной заинтересованности» отозвал ранее заявленное региональным правительством требование о выплате банковской гарантии, несмотря на то, что регоператор не выполнял возложенных на него обязанностей. Таким образом, считают в надзорном ведомстве, бюджет Новосибирской области лишился 220 млн рублей.
В свою очередь, областное Министерство финансов в ответ на запрос прокуратуры в ходе следствия сообщило, что действия Архипова не нанесли ущерба бюджету.
Денис Архипов был задержан, а позже арестован в марте 2024 года. Уголовное дело министра будет рассматривать Центральный районный суд Новосибирска. Формально он до сих пор занимает пост руководителя министерства, губернатор региона Андрей Травников не отстранил подозреваемого чиновника от этой должности.