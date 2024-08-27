За исчезнувшие 220 млн осудят министра ЖКХ Новосибирской области

Дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки деятельности министерства в рамках контроля работы компании «Экология Новосибирск», которая выполняла роль регионального оператора по обращению с отходами. Соответствующее соглашение сроком на 10 лет стороны заключили в 2018 году. Договор предусматривал обеспеченность банковской гарантией на сумму более 220 млн рублей. Кроме того, в качестве поручителя выступала группа компаний «ВИС», которая владела контрольным пакетом «Экологии Новосибирск».