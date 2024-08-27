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В Тульской области действует желтое предупреждение о лесных пожарах

27 августа 2024, 04:43
В Тульской области метеопредупреждение о высокой пожарной опасности остается в силе до полудня 28 августа. В регионе объявлено желтое предупреждение о лесных пожарах и четвертый класс пожарной опасности.

В ближайшие дни 30-градусная жара не отступит. Днем воздух будет прогреваться до +31 градуса. В ночные часы — до +17. Погода будет ясной и практически безветренной, пишет tsn24.ru.

В связи с аномальной жарой ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что в течение всей рабочей недели погода в Тульской области будет ясной. А вот начало сентября выдастся прохладным. Бабье лето придет в конце сентября и будет недолгим.

В связи с жарой на улицах Тулы организована бесплатная раздача питьевой воды. Двенадцать точек раздачи работают ежедневно с 10:00 утра до 19:00 вечера.

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