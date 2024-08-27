В Тульской области действует желтое предупреждение о лесных пожарах

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что в течение всей рабочей недели погода в Тульской области будет ясной. А вот начало сентября выдастся прохладным. Бабье лето придет в конце сентября и будет недолгим.