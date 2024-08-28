10-летний школьник пытался задушить ребенка во дворе дома в Новосибирске

Все случилось в Академгородке на улице Иванова. Во дворе дома №32а мальчик 10 лет душил ребенка. Все происходило на глазах прохожих и разнимать ребят никто не собирался. Все-таки неравнодушные нашлись: на школьника накричали, после чего тот убежал с места инцидента.