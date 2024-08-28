10-летний школьник пытался задушить ребенка во дворе дома в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Все случилось в Академгородке на улице Иванова. Во дворе дома №32а мальчик 10 лет душил ребенка. Все происходило на глазах прохожих и разнимать ребят никто не собирался. Все-таки неравнодушные нашлись: на школьника накричали, после чего тот убежал с места инцидента.
Новосибирец в соцсетях возмутился безразличием людей. Он призвал внимательнее относиться к людям и не быть такими равнодушными, особенно, когда речь идет о детях.
Если вы стали свидетелем данной ситуации, пожалуйста, сообщите в нашу редакцию: сделать это можно с помощью бота @Atasinfo_bot в Telegram.
Мигранты похитили собаку в Новосибирске: возбуждено дело. Случилось это в продуктовом магазине, когда неизвестные забрали с собой породистого пса.