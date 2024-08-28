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Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Дети подрались

10-летний школьник пытался задушить ребенка во дворе дома в Новосибирске

28 августа 2024, 06:56
Фото: 1MI
Дети подрались
В Новосибирске прохожие заметили, как школьник душил другого ребенка, а затем убежал: об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Все случилось в Академгородке на улице Иванова. Во дворе дома №32а мальчик 10 лет душил ребенка. Все происходило на глазах прохожих и разнимать ребят никто не собирался. Все-таки неравнодушные нашлись: на школьника накричали, после чего тот убежал с места инцидента.

Новосибирец в соцсетях возмутился безразличием людей. Он призвал внимательнее относиться к людям и не быть такими равнодушными, особенно, когда речь идет о детях.

Если вы стали свидетелем данной ситуации, пожалуйста, сообщите в нашу редакцию: сделать это можно с помощью бота @Atasinfo_bot в Telegram.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Школьники#Драка
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