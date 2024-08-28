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возбуждены дела

350 мигрантов-нелегалов обнаружили силовики в новосибирском хостеле

28 августа 2024, 02:37
Фото: прокуратура НСО
возбуждены дела
Очередной рейд по выявлению незаконной миграции прошел в Новосибирске, сообщили в прокуратуре.

Прокуратура, вместе с представителями других ведомств, проверила места проживания мигрантов. Проверялось соблюдение миграционного закона и правила пожарной безопасности.

В одном из жилых помещений, который арендовали под хостел, проживало 350 мигрантов. Нарушения были найдены, в том числе нелегальное привлечение к труду иностранцев, а также сами помещения не имели все необходимое для пожарной безопасности.

По данным фактам были возбуждены дела, а к ответственности привлекли арендатора, арендодателя и работодателя. Все нарушения необходимо устранить.

Правоохранители накрыли канал нелегальной миграции: иностранцам помогали получать регистрацию, благодаря которой они незаконно жили в России.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Мигранты#Дело#Общежитие
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