350 мигрантов-нелегалов обнаружили силовики в новосибирском хостеле

Posted Сегодня, 02:37
Published Сегодня, 02:37
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Updated Сегодня, 02:39
Прокуратура, вместе с представителями других ведомств, проверила места проживания мигрантов. Проверялось соблюдение миграционного закона и правила пожарной безопасности.
В одном из жилых помещений, который арендовали под хостел, проживало 350 мигрантов. Нарушения были найдены, в том числе нелегальное привлечение к труду иностранцев, а также сами помещения не имели все необходимое для пожарной безопасности.
По данным фактам были возбуждены дела, а к ответственности привлекли арендатора, арендодателя и работодателя. Все нарушения необходимо устранить.
Правоохранители накрыли канал нелегальной миграции: иностранцам помогали получать регистрацию, благодаря которой они незаконно жили в России.