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Мажор за решеткой

Депутатский сынок проведет 7 лет в колонии за «пьяное» смертельное ДТП

28 августа 2024, 06:12
Фото: Новосибирский областной суд
Мажор за решеткой

Депутатский сынок проведет 7 лет в колонии за смертельное ДТП в Новосибирске

В Новосибирске сын бывшего депутата отправиться в колонию за пьяное ДТП, сообщил судебный департамент.

Все произошло весной 2023 года в центре города, когда в утреннее время молодой водитель Александр Бушков вместе с компанией друзей, насмерть сбил на переходе 45-летнюю женщину. Он проигнорировал запрещающий сигнал светофора и ехал на большой скорости. Это была помощница депутата, которая моментально скончалась.

С места ДТП мажор скрылся, уехав на СТО. Задержали его спустя пару часов. Он был пьяным, но врал, что выпил уже после случившегося.

Бушков — это сын алтайского экс-депутата, которого тоже судят по другим статьям. Парень учился в Новосибирске, катался на авто GEELY TUGELLA.

В мае 2024 года ему вынесли приговор: 7 лет колонии, 3 млн штрафа пострадавшей стороне. Адвокаты пытались обжаловать это решение, но безуспешно. Теперь депутатский сынок будет сидеть свой срок за решеткой.

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