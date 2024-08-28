Депутатский сынок проведет 7 лет в колонии за «пьяное» смертельное ДТП

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Все произошло весной 2023 года в центре города, когда в утреннее время молодой водитель Александр Бушков вместе с компанией друзей, насмерть сбил на переходе 45-летнюю женщину. Он проигнорировал запрещающий сигнал светофора и ехал на большой скорости. Это была помощница депутата, которая моментально скончалась.
С места ДТП мажор скрылся, уехав на СТО. Задержали его спустя пару часов. Он был пьяным, но врал, что выпил уже после случившегося.
Бушков — это сын алтайского экс-депутата, которого тоже судят по другим статьям. Парень учился в Новосибирске, катался на авто GEELY TUGELLA.
В мае 2024 года ему вынесли приговор: 7 лет колонии, 3 млн штрафа пострадавшей стороне. Адвокаты пытались обжаловать это решение, но безуспешно. Теперь депутатский сынок будет сидеть свой срок за решеткой.