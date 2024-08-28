Депутатский сынок проведет 7 лет в колонии за «пьяное» смертельное ДТП

Все произошло весной 2023 года в центре города, когда в утреннее время молодой водитель Александр Бушков вместе с компанией друзей, насмерть сбил на переходе 45-летнюю женщину. Он проигнорировал запрещающий сигнал светофора и ехал на большой скорости. Это была помощница депутата, которая моментально скончалась.