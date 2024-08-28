«Девятку» разорвало на части после страшного ДТП под Новосибирском

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:58
Авария случилась на трассе между Бердском и Искитимом. Автомобиль Mitsubishi ASX столкнулся вместе с ВАЗ-2109.
Кто стал виновником аварии, не уточняется. Машину отечественного автопрома разорвало на части. Водитель поврежденного авто скрылся с места ДТП.
Информации о пострадавших нет. В ГАИ данное происшествие оперативно не прокомментировали. На месте дежурили спецслужбы.
На другой автодороге автобус слетел в кювет: пострадали 13 человек, одна женщина скончалась.