atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

Авто

«Девятку» разорвало на части после страшного ДТП под Новосибирском

28 августа 2024, 04:56
Фото: 1MI
Авто
В Новосибирской области автомобиль разлетелся на части после аварии с иномаркой, сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария случилась на трассе между Бердском и Искитимом. Автомобиль Mitsubishi ASX столкнулся вместе с ВАЗ-2109.

Кто стал виновником аварии, не уточняется. Машину отечественного автопрома разорвало на части. Водитель поврежденного авто скрылся с места ДТП.

Фото: АСТ-54

Информации о пострадавших нет. В ГАИ данное происшествие оперативно не прокомментировали. На месте дежурили спецслужбы.

На другой автодороге автобус слетел в кювет: пострадали 13 человек, одна женщина скончалась.

Список пострадавших: стали известны подробности ДТП с автобусом под Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
Два человека разбились в жутком ДТП с грузовиком на трассе под НовосибирскомПоявились страшные кадры ДТП с пассажирским автобусом под НовосибирскомВ страшном ДТП под Новосибирском погиб водитель фуры — жуткие кадры
#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Автомобиль#Бердск#Искитимский район
Подпишитесь
На дорогие тетради жалуются новосибирские школьники Екатерине Мизулиной
Сегодня, 02:15
Кусающийся Никита Кологривый сыграет в фильме скандального политика Жириновского
Сегодня, 01:53
Нападение пьяной охраны на пациентку в больнице Новосибирска проверит Бастрыкин
Сегодня, 01:42
Новосибирец потребовал деньги после гибели брошенного в детстве сына
Вчера, 12:42
Сотрудницу склада судят за нападение на журналистов и разбитую камеру в Новосибирске
Вчера, 11:45
В топ-10 антирейтинга по доступности детских садов попала Новосибирская область
Вчера, 09:12