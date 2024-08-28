Для жителей Курской области запустили сервис поиска работы с предоставлением жилья

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
Теперь на главной странице «Авито Работы» в Курской области и соседних регионах, а также в Московской области, появился баннер «Работа с проживанием». Сейчас там доступно уже 1,5 миллиона вакансий с предоставлением жилья.
Кроме того, появилась страница «яПомогаю», там находятся советы по поиску работы и подборка вакансий с временной занятостью. А пользователи, готовые предоставить бесплатную жилплощадь пострадавшим могут отметить это в своих объявлениях — тогда вынужденно уехавшие из Курской области люди смогут легко найти временное жилье.
«Первое, что мы сделали — запустили продуктовый параметр для тех, кто готов предоставить жилье бесплатно. Сейчас эти объявления отмечены бейджами „яПомогаю“ и доступны для тех, кто ищет бесплатное временное жилье. Также мы организовали помощь с поиском временной работы и работы с проживанием, создав подборки таких вакансий. Мы и дальше будем искать возможности для оказания помощи тем, кому она необходима», — отметили в компании.
Ранее Авито уже рассказывали о том, как запустили алгоритм, способствующий быстрому расселению пострадавших. Пользователи смогут предложить бесплатное жилье тем, кто вынужденно покинул свои дома. Для этого уже создан и действует новый фильтр в разделе «Аренда недвижимости» — «Могу предоставить жилье бесплатно».