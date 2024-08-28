Для жителей Курской области запустили сервис поиска работы с предоставлением жилья

Кроме того, появилась страница «яПомогаю», там находятся советы по поиску работы и подборка вакансий с временной занятостью. А пользователи, готовые предоставить бесплатную жилплощадь пострадавшим могут отметить это в своих объявлениях — тогда вынужденно уехавшие из Курской области люди смогут легко найти временное жилье.