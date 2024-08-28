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Помощь для жителей Курской области

Для жителей Курской области запустили сервис поиска работы с предоставлением жилья

28 августа 2024, 03:53
Фото: 1MI
Помощь для жителей Курской области
Госуслуги совместно с «Авито» запустили сервис по поиску бесплатного временного жилья и работы с проживанием для пострадавших жителей Курской области и соседних регионов.

Теперь на главной странице «Авито Работы» в Курской области и соседних регионах, а также в Московской области, появился баннер «Работа с проживанием». Сейчас там доступно уже 1,5 миллиона вакансий с предоставлением жилья.

Куряне смогут легко найти работу с проживаниемКуряне смогут легко найти работу с проживанием
Куряне смогут легко найти работу с проживанием
Фото: Авито

Кроме того, появилась страница «яПомогаю», там находятся советы по поиску работы и подборка вакансий с временной занятостью. А пользователи, готовые предоставить бесплатную жилплощадь пострадавшим могут отметить это в своих объявлениях — тогда вынужденно уехавшие из Курской области люди смогут легко найти временное жилье.

Доступен сервис поиска бесплатного жильяДоступен сервис поиска бесплатного жилья
Доступен сервис поиска бесплатного жилья
Фото: Авито
«Первое, что мы сделали — запустили продуктовый параметр для тех, кто готов предоставить жилье бесплатно. Сейчас эти объявления отмечены бейджами „яПомогаю“ и доступны для тех, кто ищет бесплатное временное жилье. Также мы организовали помощь с поиском временной работы и работы с проживанием, создав подборки таких вакансий. Мы и дальше будем искать возможности для оказания помощи тем, кому она необходима», — отметили в компании.

Ранее Авито уже рассказывали о том, как запустили алгоритм, способствующий быстрому расселению пострадавших. Пользователи смогут предложить бесплатное жилье тем, кто вынужденно покинул свои дома. Для этого уже создан и действует новый фильтр в разделе «Аренда недвижимости» — «Могу предоставить жилье бесплатно».

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Россия#Жилье#Вакансии#Курская область
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