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Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Холодно будет в сентябре

Дожди и холод: опубликован прогноз погоды на сентябрь 2024

28 августа 2024, 10:20
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Холодно будет в сентябре

В сентябре в Новосибирской области похолодает до +3

Первый месяц осени в Новосибирской области окажется холодным: прогноз погоды представили синоптики.

В период с 1 по 6 сентября сохранится температура воздуха в пределах +12…+14 днем и +8…+10 ночью. Теплее станет с 7 по 11 число, когда потеплеет до +19.

Затем снова похолодает до +9…+10. Самым холодным днем станет 21 сентября: похолодает до +5 днем и +2 ночью. Такие данные приводит «Яндекс. Погода». Большая часть месяца будет дождливой.

Сайт gismeteo обещает погоду до +16 первые две недели месяца. Холоднее станет после: до +13…+11. Дождя не будет в период с 11 по 18 сентября.

Синоптики обещают снег в середине сентябре.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Осень#Дождь#Холод
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