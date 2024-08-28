Дожди и холод: опубликован прогноз погоды на сентябрь 2024

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В период с 1 по 6 сентября сохранится температура воздуха в пределах +12…+14 днем и +8…+10 ночью. Теплее станет с 7 по 11 число, когда потеплеет до +19.
Затем снова похолодает до +9…+10. Самым холодным днем станет 21 сентября: похолодает до +5 днем и +2 ночью. Такие данные приводит «Яндекс. Погода». Большая часть месяца будет дождливой.
Сайт gismeteo обещает погоду до +16 первые две недели месяца. Холоднее станет после: до +13…+11. Дождя не будет в период с 11 по 18 сентября.
Синоптики обещают снег в середине сентябре.