Эксперты рассказали, как добиться повышения на работе и большей зарплаты

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
— Важно занять активную позицию и взять на себя ответственность за развитие собственной карьеры. Повышения достигают сотрудники, которые не просто хорошо делают свою работу, но и выходят за рамки своего функционала — участвуют в совместных проектах с другими отделами, проявляют инициативу и предлагают идеи для развития организации, — заявила генеральный директор одной из IT-компаний Юлия Черноуцян.
Она также отметила два важных момента. Во-первых, сотрудник должен постоянно учиться, получать новые навыки, следовать современным тенденциям и технологиям. Во-вторых, следует сообщать руководству о любых профессиональных достижениях: успешном завершении проекта, оптимизации процессов, внедрении инноваций. Причем успехи стоит документировать и презентовать в формате, который легко читается и воспринимается, пишет sovainfo.ru.
При обсуждении перспектив повышения помимо веских аргументов сотруднику следует составить четкий запрос: какую должность он хотел бы занять и в чем его польза для компании. Такой подход повышает шанс на успех, подчеркнула Юлия Черноуцян.
Профессор бизнес-практики Елена Витчак отметила, что для карьерного роста теперь меньшую роль играет продолжительность работы в фирме, а важность приобретают разнообразие опыта и проектная деятельность. Поэтому эксперт рекомендует получить навыки в нескольких разных сферах. А кроме того, стоит прокачивать коммуникативные умения, обсуждать с руководством видение процессов. Это поможет выстраивать свою ценность в компании.
А начальник исследовательского центра Евгения Шамис дала советы людям так называемого поколения X, то есть родившимся в период с 1967-го по 1984-й. Многие из них полагают, что не смогут достичь успехов в цифровом мире. По мнению эксперта, им стоит перестать бояться, найти профильных менторов и обучиться нужным навыкам, сообщают РИА новости.