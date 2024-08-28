Эксперты рассказали, как добиться повышения на работе и большей зарплаты

А начальник исследовательского центра Евгения Шамис дала советы людям так называемого поколения X, то есть родившимся в период с 1967-го по 1984-й. Многие из них полагают, что не смогут достичь успехов в цифровом мире. По мнению эксперта, им стоит перестать бояться, найти профильных менторов и обучиться нужным навыкам, сообщают РИА новости.