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Эндокринолог Табеева предупредила об опасности диет для здоровья

28 августа 2024, 07:59
Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Камиля Табеева предупредила, что диеты могут стать причиной проблем со здоровьем.

Табеева пояснила, что при попытках самостоятельно снизить вес люди часто отказываются от продуктов, которые важны для их здоровья, пишет VSE42.RU.

— Например, у человека есть дефицит железа, но он начинает ограничивать себя в питании. Он практически не ест мясо, и дефицит железа усугубляется, — добавила она.

Эксперт также рассказала, что постоянное чувство голода и сонливость сигнализируют о неправильном процессе снижения веса. Она напомнила, что в процессе похудения рацион человека должен быть сбалансированным и нормальным.

Признаками проблем со здоровьем и неправильно подобранной диеты Табеева назвала также ухудшение состояния волос и кожи, повышенную возбужденность, раздражение, изменение температуры и проблемы с засыпанием. Специалист порекомендовала начинать снижение веса под контролем врача, об этом она рассказала в беседе с изданием Lenta.ru.

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