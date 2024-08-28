Эндокринолог Табеева предупредила об опасности диет для здоровья

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Табеева пояснила, что при попытках самостоятельно снизить вес люди часто отказываются от продуктов, которые важны для их здоровья, пишет VSE42.RU.
— Например, у человека есть дефицит железа, но он начинает ограничивать себя в питании. Он практически не ест мясо, и дефицит железа усугубляется, — добавила она.
Эксперт также рассказала, что постоянное чувство голода и сонливость сигнализируют о неправильном процессе снижения веса. Она напомнила, что в процессе похудения рацион человека должен быть сбалансированным и нормальным.
Признаками проблем со здоровьем и неправильно подобранной диеты Табеева назвала также ухудшение состояния волос и кожи, повышенную возбужденность, раздражение, изменение температуры и проблемы с засыпанием. Специалист порекомендовала начинать снижение веса под контролем врача, об этом она рассказала в беседе с изданием Lenta.ru.