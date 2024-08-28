Эндокринолог Табеева предупредила об опасности диет для здоровья

Признаками проблем со здоровьем и неправильно подобранной диеты Табеева назвала также ухудшение состояния волос и кожи, повышенную возбужденность, раздражение, изменение температуры и проблемы с засыпанием. Специалист порекомендовала начинать снижение веса под контролем врача, об этом она рассказала в беседе с изданием Lenta.ru.