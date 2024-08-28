atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:04

Published Сегодня, 03:04

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

Котика спасли

Испуганного кота спас пожарный из горящего дома в Новосибирске

28 августа 2024, 03:04
Фото: АСТ-54/ВК
Котика спасли
В Новосибирске пожарные спасли кота из полыхающего дома, неравнодушная хозяйка поблагодарила их в соцсетях.

Пожар произошел 8 августа на улице Тульской. Там загорелся дом. Дети молили пожарных спасти из жилья кота, который где-то спрятался и не может сам выбраться из-за испуга.

При первой же возможности в дом вошел спасатель и вытащил животное, тем самым уберег его от трагедии. Кот дрожал, был весь грязный и мокрый. Ветеринары оказали ему помощь.

Хозяева благодарили пожарного за спасенного животного. Героя звали Павел Мазуркевич. Он скромно сказал, что это всего лишь его работа. Слова благодарности хозяйка кота также написала в соцсетях.

Ранее вспыхнувшую дачу помогал тушить неравнодушный новосибирец. Он тоже переживал, что в доме могут быть животные.

Тонущего мужчину с собакой спас рыбак на Новосибирском водохранилище
Узнать подробнее
Читайте также:
Живущие в парке белки устроили пожар на колесе обозрения в Красноярском краеНовосибирец заживо сгорел при пожаре на даче — названа причина происшествияБойцы МЧС спасли двух женщин при пожаре в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Животные#Спасение#Кот
Подпишитесь
На дорогие тетради жалуются новосибирские школьники Екатерине Мизулиной
Сегодня, 02:15
Кусающийся Никита Кологривый сыграет в фильме скандального политика Жириновского
Сегодня, 01:53
Нападение пьяной охраны на пациентку в больнице Новосибирска проверит Бастрыкин
Сегодня, 01:42
Новосибирец потребовал деньги после гибели брошенного в детстве сына
Вчера, 12:42
Сотрудницу склада судят за нападение на журналистов и разбитую камеру в Новосибирске
Вчера, 11:45
В топ-10 антирейтинга по доступности детских садов попала Новосибирская область
Вчера, 09:12