Испуганного кота спас пожарный из горящего дома в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
Пожар произошел 8 августа на улице Тульской. Там загорелся дом. Дети молили пожарных спасти из жилья кота, который где-то спрятался и не может сам выбраться из-за испуга.
При первой же возможности в дом вошел спасатель и вытащил животное, тем самым уберег его от трагедии. Кот дрожал, был весь грязный и мокрый. Ветеринары оказали ему помощь.
Хозяева благодарили пожарного за спасенного животного. Героя звали Павел Мазуркевич. Он скромно сказал, что это всего лишь его работа. Слова благодарности хозяйка кота также написала в соцсетях.
Ранее вспыхнувшую дачу помогал тушить неравнодушный новосибирец. Он тоже переживал, что в доме могут быть животные.