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Published Сегодня, 03:44

Modified Сегодня, 03:46

Updated Сегодня, 03:46

Пена летает по району

Из-за химической пены на улицах Академгородка новосибирцы бьют тревогу

28 августа 2024, 03:44
Фото: соцсети
Пена летает по району

Метровые кучи мыльной пены заполонили новосибирский Академгородок

Целые кучи мыльной пены заполонили улицы новосибирского Академгородка, о чем сообщили очевидцы в соцсетях.

Пена оседает в парках, лесной зоне, ливневках, ручьях и речке Чербузы. Происхождение данной пены неизвестно, но химия губит экологию.

Некоторые новосибирцы предполагают, что она исходит от местной автомойки. Другие же сопоставляют это со сносом гаражей, где была разлита мыльная жидкость. Еще по одной версии есть то, что неизвестные якобы добавили мыло в ручьи, а ветер разносит пену.

Жители Академгородка также отмечают, что эта пена появляется после дождя и автомойка тут точно ни при чем. Горожане просят обратить на эту ситуацию властей.

Фото: соцсети

Новосибирцы также были возмущены нашествием крыс в центре города.

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#Эмилия Губарева#Общество#Экология#Новосибирск#Академгородок#Жалобы
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