Из-за химической пены на улицах Академгородка новосибирцы бьют тревогу

Некоторые новосибирцы предполагают, что она исходит от местной автомойки. Другие же сопоставляют это со сносом гаражей, где была разлита мыльная жидкость. Еще по одной версии есть то, что неизвестные якобы добавили мыло в ручьи, а ветер разносит пену.