Из-за химической пены на улицах Академгородка новосибирцы бьют тревогу

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
Modified Сегодня, 03:46
Updated Сегодня, 03:46
Пена оседает в парках, лесной зоне, ливневках, ручьях и речке Чербузы. Происхождение данной пены неизвестно, но химия губит экологию.
Некоторые новосибирцы предполагают, что она исходит от местной автомойки. Другие же сопоставляют это со сносом гаражей, где была разлита мыльная жидкость. Еще по одной версии есть то, что неизвестные якобы добавили мыло в ручьи, а ветер разносит пену.
Жители Академгородка также отмечают, что эта пена появляется после дождя и автомойка тут точно ни при чем. Горожане просят обратить на эту ситуацию властей.