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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Краснокнижный гриб в виде звезды нашли в новосибирском дворе — можно ли его есть?

Краснокнижный гриб в виде звезды нашли в новосибирском дворе — можно ли его есть?

28 августа 2024, 11:25
Фото: Изображение Midjourney
Новосибирцы нашли во дворе гриб из Красной книги, рассказываем, можно ли его есть.

Биолог Ринат Султанов объяснил корреспонденту Atas.info, что звездовики бывают разных видов, порядка пяти встречаются в Новосибирской области.

«С этими грибам довольно сложно. В нашем регионе встречается около пяти видов звездовика. Тот, который я встречаю, скорее, звездовик бахромчатый», — говорит Ринат Султанов.

Грибы вполне можно употреблять в пищу, но с оговоркой.

«Они вполне съедобны в молодом виде. В этот период они в виде яйца спрятаны в почве. Но если больше нечего, то можно. Они не ядовитые», — предупредил биолог.
Как готовить грибы, растущие в Новосибирской области, чтобы получилось вкусно
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Ранее новосибирские шеф-повара рассказали, что можно приготовить из грибов, кроме картошки и супа.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Грибы#Еда
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