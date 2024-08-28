Краснокнижный гриб в виде звезды нашли в новосибирском дворе — можно ли его есть?

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Биолог Ринат Султанов объяснил корреспонденту Atas.info, что звездовики бывают разных видов, порядка пяти встречаются в Новосибирской области.
«С этими грибам довольно сложно. В нашем регионе встречается около пяти видов звездовика. Тот, который я встречаю, скорее, звездовик бахромчатый», — говорит Ринат Султанов.
Грибы вполне можно употреблять в пищу, но с оговоркой.
«Они вполне съедобны в молодом виде. В этот период они в виде яйца спрятаны в почве. Но если больше нечего, то можно. Они не ядовитые», — предупредил биолог.