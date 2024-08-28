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У Кологривого будет новая роль

Кусающийся Никита Кологривый сыграет в фильме скандального политика Жириновского

28 августа 2024, 01:53
Фото: atas.info
У Кологривого будет новая роль

Политика Владимира Жириновского сыграет новосибирский актер Никита Кологривый

Известного политика в автобиографическом фильме сыграет новосибирский актер Никита Кологривый, что подтвердил он сам.

Ранее Никите Кологривому пророчили главную роль в фильме про знаменитого политика. Однако это были лишь слухи, но теперь новосибирец признался, что дал добро на роль Владимира Жириновского. Фильм назовут «Жириновский. Взлет». Правда, сценарий звезда кино так и не видел, но сыграть именно этого политика для него весьма интересно.

Кологривый стал скандальным актером, сыграв роль Кащея в сериале «Слово пацана». После славы, он «поймал звезду» и начал оскорблять коллег по цеху и говорить спорные вещи.

Еще больше скандал произошел тогда, когда актер покусал официантку в новосибирском баре, подрался с сотрудниками заведения и загремел в СИЗО на семь суток. Затем новосибирец успокоился и в спорные ситуации не встревал.

Угадайте, чья перед вами цитата — Кологривого, Жириновского или Достоевского
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#Эмилия Губарева#Политика#Общество#Новосибирск#Жириновский#Фильм#Актер#Никита Кологривый#Скандалы
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