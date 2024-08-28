Кусающийся Никита Кологривый сыграет в фильме скандального политика Жириновского

Ранее Никите Кологривому пророчили главную роль в фильме про знаменитого политика. Однако это были лишь слухи, но теперь новосибирец признался, что дал добро на роль Владимира Жириновского. Фильм назовут «Жириновский. Взлет». Правда, сценарий звезда кино так и не видел, но сыграть именно этого политика для него весьма интересно.