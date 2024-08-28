Кусающийся Никита Кологривый сыграет в фильме скандального политика Жириновского

Posted Сегодня, 01:53
Published Сегодня, 01:53
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Ранее Никите Кологривому пророчили главную роль в фильме про знаменитого политика. Однако это были лишь слухи, но теперь новосибирец признался, что дал добро на роль Владимира Жириновского. Фильм назовут «Жириновский. Взлет». Правда, сценарий звезда кино так и не видел, но сыграть именно этого политика для него весьма интересно.
Кологривый стал скандальным актером, сыграв роль Кащея в сериале «Слово пацана». После славы, он «поймал звезду» и начал оскорблять коллег по цеху и говорить спорные вещи.
Еще больше скандал произошел тогда, когда актер покусал официантку в новосибирском баре, подрался с сотрудниками заведения и загремел в СИЗО на семь суток. Затем новосибирец успокоился и в спорные ситуации не встревал.