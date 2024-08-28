От мемориала Пригожину открестилась мэрия Новосибирска

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Мемориал простоял всего один день, уточнили «Газете.Ru» в пресс-центре мэрии. Инициатором выступил Совет НРООВБД «Патриотическое Единство», представляющей интересы бойцов ЧВК «Вагнер» и ветеранов СВО. А именно — председатель организации Алексей Котляровский.
Акция проходила ровно день. Место размещения — Нарымский сквер — предложила сама мэрия. Изначально организаторы заявили несколько локаций. В ночь на 24 августа мемориал демонтировали.
Мемориал открыли в Новосибирске 23 августа, ровно через год после крушения самолета, на борту которого были Пригожин и Уткин. Авиакатастрофа произошла в 2023 году в Тверской области.