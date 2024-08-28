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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Мемориал руководителям ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину простоял ровно сутки

От мемориала Пригожину открестилась мэрия Новосибирска

28 августа 2024, 12:24
Фото: Telegram-канал «Сибирьмедиа»
Мемориал руководителям ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину простоял ровно сутки
Мемориал руководителям ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину, установленный в Новосибирске, не был инициативой властей и носит временный характер, свою позицию обозначила мэрия города.

Мемориал простоял всего один день, уточнили «Газете.Ru» в пресс-центре мэрии. Инициатором выступил Совет НРООВБД «Патриотическое Единство», представляющей интересы бойцов ЧВК «Вагнер» и ветеранов СВО. А именно — председатель организации Алексей Котляровский.

Акция проходила ровно день. Место размещения — Нарымский сквер — предложила сама мэрия. Изначально организаторы заявили несколько локаций. В ночь на 24 августа мемориал демонтировали.

Мемориал в годовщину смерти Пригожина и Уткина появился в Новосибирске
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Мемориал открыли в Новосибирске 23 августа, ровно через год после крушения самолета, на борту которого были Пригожин и Уткин. Авиакатастрофа произошла в 2023 году в Тверской области.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Мемориал
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