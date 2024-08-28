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Тетради дорогие

На дорогие тетради жалуются новосибирские школьники Екатерине Мизулиной

28 августа 2024, 02:15
Фото: 1MI
Тетради дорогие
Ценами на тетради возмутились школьники из Новосибирска, написав обращение к Екатерине Мизулиной: она рассказала об этом в своем ТГ-канале.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подняла вопрос стоимости канцелярии, так как сотни школьников из разных регионов завалили ее жалобами.

Так, в Новосибирской области тетрадь 48 листов стоит 83 рубля, хотя ранее ее же можно было приобрести за 40 рублей. Точилка для карандашей стоит 50 рублей. Такие цены пугают учеников и их родителей, ведь закупаться канцелярией в любом случае надо, а товары дорожают перед учебным годом.

Интересно, что цены на такие вещи отличаются в разных регионах. Где-то тетрадь стоит 60 рублей, где-то 90. Екатерина Мизулина пишет, что в этом вопросе лучше регулировать цены на государственном уровне. Или же стоит ввести запрет на повышение цен перед учебным годом, ведь не для всех семей такие траты подъемны, особенно для многодетных. Мизулина пообещала лично съездить в магазин и посмотреть цены.

Некоторые канцтовары токсичны: этим сообщением запугали новосибирцев, объяснив, что не все принадлежности стоит покупать к школе.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Школьники#Россия#Цены#Деньги#Екатерина Мизулина
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