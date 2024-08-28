На дорогие тетради жалуются новосибирские школьники Екатерине Мизулиной

Интересно, что цены на такие вещи отличаются в разных регионах. Где-то тетрадь стоит 60 рублей, где-то 90. Екатерина Мизулина пишет, что в этом вопросе лучше регулировать цены на государственном уровне. Или же стоит ввести запрет на повышение цен перед учебным годом, ведь не для всех семей такие траты подъемны, особенно для многодетных. Мизулина пообещала лично съездить в магазин и посмотреть цены.