Наркомана судят за смертельное ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске

Предполагается, что он на автомобиле «Лада Самара» ехал под наркотиками, без прав и нарушая ПДД. В один момент он сбил мужчину, который вышел из машины для замены колеса. Пострадавшего зажало между двумя транспортными средствами. 40-летнего сибиряка доставили в больницу, где он скончался на следующий день.