Наркомана судят за смертельное ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Первое заседание прошло 28 августа. Ян Миненко обвиняется в том, что совершил смертельное ДТП. Случилось это в марте текущего года на Октябрьском мосту.
Предполагается, что он на автомобиле «Лада Самара» ехал под наркотиками, без прав и нарушая ПДД. В один момент он сбил мужчину, который вышел из машины для замены колеса. Пострадавшего зажало между двумя транспортными средствами. 40-летнего сибиряка доставили в больницу, где он скончался на следующий день.
Сначала Миненко задержали, затем арестовали, а после отпустили под домашний арест. Свою вину он признает и раскаивается. Другое заседание состоится в сентябре.
Также в тюрьму отправится депутатский сынок, который сбил женщину в центре Новосибирска.