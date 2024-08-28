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ДТП было на мосту

Наркомана судят за смертельное ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске

28 августа 2024, 07:41
Фото: atas.info
ДТП было на мосту
В Новосибирске проходит суд над возможным виновником аварии, в которой погиб человек на Октябрьском мосту, сообщили в судебном департаменте.

Первое заседание прошло 28 августа. Ян Миненко обвиняется в том, что совершил смертельное ДТП. Случилось это в марте текущего года на Октябрьском мосту.

Предполагается, что он на автомобиле «Лада Самара» ехал под наркотиками, без прав и нарушая ПДД. В один момент он сбил мужчину, который вышел из машины для замены колеса. Пострадавшего зажало между двумя транспортными средствами. 40-летнего сибиряка доставили в больницу, где он скончался на следующий день.

Сначала Миненко задержали, затем арестовали, а после отпустили под домашний арест. Свою вину он признает и раскаивается. Другое заседание состоится в сентябре.

Также в тюрьму отправится депутатский сынок, который сбил женщину в центре Новосибирска.

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