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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Началась проверка

Названы подробности взрыва в доме под Новосибирском — началась проверка

28 августа 2024, 05:23
Фото: прокуратура НСО
Началась проверка

Взрыв в доме с пострадавшей пенсионеркой проверят под Новосибирском

В одном из районов Новосибирской области взорвался газ в доме и пострадала пенсионерка, прокуратура организовала проверку.

Все случилось утром 28 августа в Каргатском районе. В селе Маршанское в одном из частных домов взорвался газ. Выяснилось, что его провели в дом и не закрыли отверстие в трубе.

После хлопка обрушилась часть дома. Там была пенсионерка, оказавшаяся под завалами. Хозяйка 80 лет пострадала, получила ожоги и была госпитализирована в больницу.

Прокуратура организовала проверку. По ее результатам примут соответствующее решение.

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#Эмилия Губарева#Общество#Происшествия#Новосибирск#Прокуратура#Проверка#Пострадавшие
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