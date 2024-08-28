Названы подробности взрыва в доме под Новосибирском — началась проверка

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Все случилось утром 28 августа в Каргатском районе. В селе Маршанское в одном из частных домов взорвался газ. Выяснилось, что его провели в дом и не закрыли отверстие в трубе.
После хлопка обрушилась часть дома. Там была пенсионерка, оказавшаяся под завалами. Хозяйка 80 лет пострадала, получила ожоги и была госпитализирована в больницу.
Прокуратура организовала проверку. По ее результатам примут соответствующее решение.